BUND: Showpolitik löst Klimakrise nicht - Bundesländer müssen Klimaschutz selbst in die Hand nehmen (FOTO)

Berlin (ots) -BUND-Kommentar vom 24. Oktober 2019BUND: Showpolitik löst Klimakrise nicht - Bundesländer müssenKlimaschutz selbst in die Hand nehmenAnlässlich eines Treffens der Ministerpräsidentinnen und-präsidenten auf der Zugspitze vor der morgigenMinisterpräsidentenkonferenz erklärt Hubert Weiger, Vorsitzender desBund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND):"Statt medienwirksamer Auftritte braucht es endlich wirksamenKlimaschutz. Wir fordern von den Ministerpräsidentinnen undMinisterpräsidenten, sich in ihren Ländern und im Bundesrat fürechten Klimaschutz einzusetzen. Die Bundesländer müssen jetzt ihreSpielräume nutzen, wenn der Bund versagt. Sie können eigeneKlimaschutzgesetze mit ehrgeizigen Klimazielen beschließen. Siekönnen für mehr Windkraftausbau sorgen, indem sie ausreichend Flächenausweisen und die neuen Abstandregelungen einfach nicht einführen.Gemeinsam mit den Kommunen können sie klimafreundliche Mobilitätausbauen und Solaranlagen in die Städte bringen. Die Bundesländerkönnen sich nicht wegducken. Wenn die Landeschefs und -chefinnenkeine eigenen wirksamen Maßnahmen beschließen, wird ihrZugspitzen-Trip ein verlogener PR-Gag.Die Bundesländer müssen jetzt die Dynamik im Klimaschutz erhöhen.Bislang simuliert die Bundesregierung mit vielen Gesetzenklimapolitische Aktivität, aber ohne ausreichend wirksame Maßnahmen.Statt umfassend zu handeln, hat sie ein Klimapaket auf den Weggebracht, das den Herausforderungen des Klimaschutzes und den Zielendes Pariser Klimaschutzabkommens nicht gerecht wird. Selbst dieeigenen Klimaschutzziele für das Jahr 2030 werden so nicht erreicht.Deutschland muss bis zur Weltklimakonferenz Anfang Dezember in Chileein Klimaschutzpaket vorlegen, das seinen Namen verdient, nicht nurdieses weitgehend wirkungslose Klimapäckchen.Denn Showpolitik löst die Klimakrise nicht. Dass die Klimakriselängst Realität ist, können die Ministerpräsidentinnen und-präsidenten auf der Zugspitze sehen. Mehr als die Hälfte derGletscherfläche in Bayern ist geschmolzen. Bald wird von den fünfGletschern, die es heute gibt, nur noch ein einziger übrig sein. DieUhr tickt. Packt die Klimakrise an, statt zu kapitulieren. Handelt -jetzt."Hintergrund: Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten habensich vor der morgigen Ministerpräsidentenkonferenz auf Schloss Elmauzu einem Bildtermin auf der Zugspitze getroffen. Aktive des Bund fürUmwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) waren gestern und heute vorOrt, um ein Zeichen zu setzen und auf die desaströseKlimaschutzpolitik der Bundesregierung aufmerksam zu machen. DieBUND-Aktiven brachten Banner mit der Forderung "Klima retten!Anpacken statt kapitulieren!" in Sichtweite an. Die Fotos derBUND-Aktion sind im Vorfeld des heutigen Termins entstanden.Weitere Informationen: BUND-Bewertung der klimapolitischenEckpunkte der Bundesregierung: www.bund.net/bewertungklimakabinettEin Pressefoto der BUND-Aktion auf der Zugspitze finden Sie unter:www.bund.net/service/presse/pressebilder/aktionen/#c14546Das Foto ist bei Nennung © BUND/ Jörg Farys zum Abdruck freigegeben.Eil-Appell: Die Uhr tickt: Es braucht ein konkretesKlimaschutzpaket bis zur Weltklimakonferenz in Chile. EinenEil-Appell "Klimakrise: Anpacken statt kapitulieren" an KanzlerinMerkel und die Mitglieder des Klimakabinetts finden Sie unter:www.das-klima-kippt.dePressekontakt:Kontakt: Tina Löffelsend, BUND-Expertin für Energiepolitik, Mobil:0176-20067099, E-Mail: tina.loeffelsend@bund.net, Thorben Becker,BUND-Campaigner, Tel.: 030-27586-421, Mobil: 0173/6071503, E-Mail:thorben.becker@bund.netBUND-Pressestelle:Sigrid Wolff | Daniel Jahn | Judith Freund | Heye JensenTel. 030-27586-425 | -531 | -497 | -464 | E-Mail: presse@bund.net,www.bund.net