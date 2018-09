BUND: Die Landwirtschaftsminister müssen endlich die Agrarwende einleiten

Berlin/Bad Sassendorf (ots) - Die EU-Agrarreform, der Umbau derNutztierhaltung und die dringend notwendige Ackerbaustrategie sindaus Sicht des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)zentrale Themen, die auf der Herbstkonferenz derAgrarministerkonferenz diskutiert werden müssen. "Die Bundesländerhaben es in der Hand, die Agrarwende einzuleiten. Wir erwarten vonder Agrarministerkonferenz zukunftsweisende Beschlüsse für eineumwelt- und tiergerechte Landwirtschaft", sagte Hubert Weiger,Vorsitzender des BUND, anlässlich der Tagung des Gremiums in BadSassendorf. "Rekordsommer mit Trockenheit, geringen Wasserständen undErnteausfällen werden nicht die Ausnahme, sondern eher die Regelsein. Die Landwirtschaft muss sich umstellen, jetzt und nicht erst inzehn Jahren."Der Umbau der Nutztierhaltung sowie die Erarbeitung einerumfassenden Ackerbaustrategie sind Herkulesaufgaben für dieAgrarpolitik. "Die Agrarwende darf nicht weiter verschleppt werden",betonte der BUND-Vorsitzende. "Landwirtschaft, Politik undGesellschaft müssen sich jetzt darauf verständigen, wie eine umwelt-und naturverträgliche sowie bäuerliche Landwirtschaft der Zukunftaussehen soll, die auch künftige Generationen mit genügendNahrungsmitteln versorgt. Weder gentechnisch verändertes Saatgut,noch der Einsatz von immer mehr Ackergiften sind hier die Lösung.Vielmehr brauchen wir eine Landwirtschaft, die Fruchtfolgen,natürliche Schädlingsbekämpfung und angepasste Sorten wieder stärkerins Zentrum rückt."Hubert Weiger weiter: "Große Sorgen bereitet uns dieEU-Agrarreform. Die geplanten Kürzungen im Agrarhaushalt können inden Bundesländern zu Verlusten um bis zu 30 Prozent in der zweitenSäule führen. Dadurch werden landwirtschaftliche Umwelt-, Klima-,Natur- und Tierschutzmaßnahmen, die Ökolandbauförderung und derVertragsnaturschutz gefährdet." Auch das Ziel der Bundesregierung,den Ökolandbau bis zum Jahr 2030 auf 20 Prozent der Flächeauszuweiten, könnte den Kürzungen zum Opfer fallen. "Die Bundesländermüssen Kürzungen der zweiten Säule verhindern", so Weiger. DieBundesländer müssten sich nun für eine Ackerbaustrategie mitverbindlichen Zielen, konkreten Maßnahmen undFinanzierungsvorschlägen einsetzen. Dazu gehöre auch ein belastbarerPlan, wie der Ausbau des Ökolandbaus auf 20 Prozent im Jahr 2030konkret finanziert werden könne.Auch im Rahmen der Nutztierstrategie fehlen bisher ein klares Zielund ein verbindlicher Zeitplan zum Umbau der Tierhaltung. "Benötigtwerden definierte Bausteine und ein Konzept für die Förderung desnotwendigen Umbaus der Tierhaltung", erklärte Weiger. "Auch dieMilliarden der EU-Agrarpolitik sowie eine verbindliche staatlicheHaltungskennzeichnung könnten zum Umbau beitragen. Voraussetzung ist,dass die Mittel für den Umbau der Nutztierhaltung eingesetzt werden."Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.bund.net/landwirtschaft/Audio O-Ton: Christian Rehmer, BUND-Experte für Agrarpolitik, überdie Erwartungen des BUND an die Agrarministerkonferenzhttp://ots.de/MJL4yOBUND-Broschüre "EU-Agrarpolitik einfach erklärt" im PDF-Format:http://ots.de/rHJannPressekontakt:In Bad Sassendorf: Christian Rehmer, BUND-Experte für Agrarpolitik,Tel.: 0174-3932100, E-Mail: christian.rehmer@bund.net, bzw. KatrinMatthes, BUND-Pressereferentin, Tel.: 030-27586-531; E-Mail:presse@bund.net, www.bund.netOriginal-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell