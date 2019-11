BUND: Länder müssen Klima-Versagen der Bundesregierung korrigieren

Berlin (ots) - Anlässlich der Umweltministerkonferenz (UMK) erklärt Olaf Bandt,Vorsitzender des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND):"Jetzt müssen die Bundesländer Farbe bekennen. Die zaudernde Bundesregierung hates versäumt, wirksamen Klima- und Umweltschutz auf den Weg zu bringen. Es istnun an den Umweltministerinnen und Umweltministern der Länder entschiedennachzubessern.Das gilt vor allem für das Klimapaket der Bundesregierung, das seinemnamentlichen Anspruch in keiner Weise gerecht wird. Die Bundesländer müssendieses weitgehend unwirksame Päckchen zurückweisen. Besonders bedenklich ist:Der nun bekannt gewordene Entwurf des Kohleausstiegsgesetzes stützt sich nur aufdie freiwillige Selbstverpflichtung der Betreiber und der Ausbau von Windenergiean Land wird gleichzeitig faktisch gestoppt. Die Umweltminister dürfen diesenAffront gegen die Umwelt nicht hinnehmen. Der Kohlekompromiss muss auchklimapolitisch mindestens eins zu eins umgesetzt werden. Die Bundesländer müssenpauschale Abstände für Windkraftanlagen zurückweisen, die diese Zukunftsbranchein Deutschland kaputt und vor allem die Klima- und erneuerbaren Zieleunerreichbar machen würden.Auch beim Naturschutz gilt es Zeichen zu setzen. Eines der ältestenBUND-Projekte, das Grüne Band, sollte von den Ministerinnen und Ministernpünktlich zum dreißigjährigen Jubiläum des Mauerfalls besonders gewürdigtwerden. Seit Jahrzehnten setzt sich der BUND für den Lückenschluss dieseseinzigartigen Biotopverbunds im ehemaligen Grenzstreifen ein, doch eineAusweisung als Nationales Naturmonument gibt es bisher nur in Thüringen undSachsen-Anhalt. Die übrigen Anrainer-Bundesländer wie Sachsen, Brandenburg,Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hessen und Bayernmüssen diesem Beispiel folgen, um das Grüne Band in Deutschland flächendeckendund verbindlich zu schützen. Auch das Grüne Band Europa muss von der Barentsseebis zum Schwarzen Meer als UNESCO-Weltnatur- und Kulturerbe dauerhaft bewahrtwerden. Dazu fordern wir Ministerien der Bundesländer auf, sich gemeinsam mitder Bundesregierung für eine Nominierung starkzumachen.Beim Mikroplastik fordern wir ein Verbot von absichtlich hinzugefügten flüssigenoder festen Kunststoffen in Produkte. Wir wenden uns gegen die unkontrollierteFreisetzung von Mikroplastik in die Umwelt. Bund und Länder müssen hier dienötigen Regulationen gemeinsam und mit Nachdruck auf den Weg bringen. Wirerwarten von den Beratungen der Ministerinnen und Minister über toxischePAK-haltige (PAK: Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe) Granulate aufKunstrasenplätzen eine eindeutige Positionierung. Sport- und Spielplätze geltennach einer Studie des Fraunhofer-Instituts als eine der Haupteintragsquellen vonMikroplastik in die Umwelt."Kontakt:Silvia Bender, Abteilungsleiterin Biodiversität beim BUND, Tel.:030-27586-511, E-Mail: Silvia.Bender@bund.netBUND-Pressestelle:Sigrid Wolff | Daniel Jahn | Judith Freund | Heye JensenTel. 030-27586-425 | -531 | -497 | -464 | E-Mail: presse@bund.net,www.bund.netOriginal-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell