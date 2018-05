BUND: Hamburger Diesel-Fahrverbote reichen nicht aus

HAMBURG (dpa-AFX) - Die für zwei Hamburger Straßenabschnitte angekündigten Diesel-Fahrverbote reichen nach Ansicht der Umweltorganisation BUND zur Luftreinhaltung nicht aus.



Die bundesweit ersten Durchfahrtsbeschränkungen für ältere Diesel, die nicht die Abgasnorm Euro-6 erfüllen, seinen "zwar ein gutes Signal, aber nicht zielführend", sagte der Sprecher des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Paul Schmid, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

"Wir brauchen flächendeckende Fahrverbote, die den Menschen helfen und nicht den Messstationen", forderte Schmid. Durch die Fahrverbote würden Verkehr und schädliche Stickoxide nur auf andere Straßen verteilt, wo sie aber nicht erfasst würden.

Der BUND verlangt weiter die Einführung einer blauen Plakette, um flächendeckende Fahrverbote praktikabel zu machen. "Wir brauchen eine Umweltzone, die für Stickoxide greift", sagte Schmid. Die in mehreren deutschen Städten geltenden Umweltzonen würden nur der Reduzierung der Feinstaubbelastung dienen. Der BUND prüfe derzeit, eine weitergehende Regelung zur Luftreinhaltung in Hamburg juristisch durchzusetzen. "Diese Prüfung ist aber noch nicht abgeschlossen."

Die Hamburger Umweltbehörde hatte am Mittwoch bekanntgegeben, dass die Fahrverbote auf zwei Straßenabschnitten im Stadtteil Altona vom 31. Mai an für ältere Diesel und Lastwagen in Kraft treten sollen./fi/DP/fba