BUND: Hambacher-Forst-Urteil ist 'Zäsur in Nordrhein-Westfalen'

KÖLN (dpa-AFX) - Umweltschutzorganisationen haben sich hocherfreut über den vom Oberverwaltungsgericht Münster verfügten Rodungsstopp im Hambacher Forst geäußert.



An der für Samstag geplanten und von der Polizei aus Sicherheitsgründen verbotenen Demonstration halten die Organisationen aber fest.

"Das ist ein großer Erfolg unserer langjährigen juristischen Bemühungen und ist wirklich eine Zäsur hier in Nordrhein-Westfalen", sagte der Geschäftsführer des BUND Nordrhein-Westfalen, Dirk Jansen, am Freitag bei einer Pressekonferenz mehrerer Umweltschutzorganisationen in Köln. "Wir sind sehr froh."