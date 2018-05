BUND-Gewässerreport: Alarmierender Zustand von Deutschlands Flüssen und Seen

Berlin (ots) - Insgesamt 92 Prozent aller Flüsse und Seen inDeutschland sind in einem beklagenswerten Zustand. Ursachen dafürgibt es viele, unter anderem zu viel Dünger und Pestizide aus derAgrarindustrie, Begradigung und Vertiefung vor allem für dieSchifffahrt oder Schadstoffe aus dem Bergbau. "Wasser ist unsereLebensgrundlage", sagt der Vorsitzende des Bund für Umwelt undNaturschutz Deutschland Hubert Weiger bei der Vorstellung desGewässerreports, "daher kämpft der BUND als der FlussverbandDeutschlands seit seiner Gründung für naturnahe Gewässer inDeutschland." Mit der Präsentation des Gewässerreports startet derBUND zeitgleich die Kampagne "Rette unser Wasser". Ziel ist es, einAufweichen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) im Rahmen desanstehenden Überprüfungsprozesses auf europäischer Ebene zuverhindern."Der BUND-Gewässerreport macht klar, dass sich die Politik endlichbewegen muss, damit unser Wasser noch zu retten ist", sagt Weiger.Doch zurzeit geschieht genau das Gegenteil: Die EU prüft, ob sie denGewässerschutz sogar noch abschwächen oder den Zeitraum der Umsetzungverlängern kann. Der BUND fordert die Politiker in Berlin und Brüsselauf, die Wasserrahmenrichtlinie so zu belassen, wie sie ist, undendlich konsequent umzusetzen. "Dass es möglich ist und welcheErfolge beispielsweise Deichrückverlegungen, Gewässerrandstreifen undverantwortungsvolle Landwirtschaft bringen, zeigt unser Reportdeutlich", so der BUND-Vorsitzende weiter. "Nur wenn Deutschlandseine Verpflichtungen aus der Wasserrahmenrichtlinie ernst nimmt,können wir uns eine artenreiche Wasserwelt wieder erschaffen und fürunsere Kinder gute Trinkwasserressourcen bewahren. Wir erwarten vonBundesumweltministerin Schulze, dass sie sich ihrer Verantwortungbewusst ist und für den Erhalt der Richtlinie stimmt."Die Daten, auf denen der Gewässerreport basiert, stammen vomUmweltbundesamt. In zehn Themenfeldern wird analysiert, wo dieProbleme für den besorgniserregenden Zustand der Gewässer liegen undwie Lösungen für gesunde Gewässer aussehen können. Näher beleuchtetwerden unter anderem die Folgen des Bergbaus, der Zusammenhangzwischen Nährstoffeintrag aus der industriellen Landwirtschaft undEutrophierung an unseren Küsten oder die Auswirkungen vom Ausbau derWasserstraßen. Die Ergebnisse werden anhand von Beispielendargestellt. Jedem negativem Beispiel wird ein positiver Fallgegenüber gestellt. "Ziel ist zu zeigen, dass sich Engagement lohntund, wie beim Kalibergbau wenigstens Teilerfolge zu erringen, umFlüsse, Seen und Grundwasser zu bewahren oder sogar wieder in einennaturnahen Zustand zu bringen", erläutert Weiger. "Unser Engagementgeht weiter. Doch es kann nicht die Aufgabe der Umweltverbände sein,die Verantwortlichen zur Einhaltung von EU-Richtlinien zu zwingen."Deutschland hat sich im Jahr 2000 verpflichtet, dieWasserrahmenrichtlinie umzusetzen und bis 2015, allerspätestens bis2027, alle Gewässer in einen "guten Zustand" zu bringen. "DieserVerantwortung wird Deutschland aber nicht gerecht, wie unser Reportzeigt", sagt der BUND-Vorsitzende. Er befürchtet, dass dieRegierungsparteien den jetzt im Sommer anstehendenÜberprüfungsprozess auf EU-Ebene nutzen werden, um die Umsetzung derZiele der Wasserrahmenrichtlinie weiter zu verschieben oder garStandards abzusenken.Die Kampagne "Rette unser Wasser" soll dies in den Fokus derÖffentlichkeit bringen und verhindern, dass der Gewässerschutz weiteruntergraben und hinten angestellt wird. Konkret fordert der BUND vonBundesumweltministerin Svenja Schulze sich für unser Wassereinzusetzen.Damit die Wasserqualität endlich verbessert und für die Zukunftgesichert werden kann, erwarten wir, dass der deutsche Wasserdirektor- auf Weisung von Ministerin Schulze - bei der EU-WasserkonferenzEnde September in Wien für den Erhalt der Wasserrahmenrichtlinie unddie Einhaltung der Frist bis 2027 stimmt. Deutschland darf nicht zuden Ländern gehören, die sich für eine Aufweichung der Richtlinieaussprechen. Zum Schutz der Gewässer vor schädlichem Eintrag aus derindustriellen Landwirtschaft müssen zudem bundesweit verpflichtendeGewässerrandstreifen mit einer Mindestbreite von zehn Meterneingeführt werden. Als eine weitere Sofortmaßnahme fordern wir dasBundesumweltministerium auf, gemeinsam mit den weiteren beteiligtenBundesministerien und Ländern einen Aktionsplan für gesundes Wasserin Rhein, Donau und Weser zu erstellen, unterlegt mit konkretenMaßnahmen, Geldern und Zeiträumen.Weitere Informationen zum Thema:Auf der Internetseite der BUND-Wasserkampagnewww.rette-unser-wasser.de und unter www.bund.net/fluesse-gewaesserfinden Sie zahlreiche weiterführende Informationen rund um unserWasser.Den Gewässerreport finden Sie unter: http://ots.de/kYo2COPressekontakt:Laura von Vittorelli BUND-Expertin für Gewässerpolitik,Tel.: 030-27586-532, E-Mail: gewaesser@bund.net, bzw. Sigrid Wolff,BUND-Pressesprecherin, Tel.: 030-27586-425, Katrin Matthes,BUND-Pressereferentin, Tel.: 030-27586-531; E-Mail: presse@bund.net,www.bund.netOriginal-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell