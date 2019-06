BUCH AN BORD - Condor und JETZT EIN BUCH! schenken Urlaubsreisenden ein Kilo Extra-Freigepäck (AUDIO)

Frankfurt am Main (ots) -Anmoderationsvorschlag: Urlaub ist die schönste Zeit des Jahresund das größte Geschenk, das man sich selbst machen kann. Vor allem,weil man sich dann endlich mal nur den Dingen widmen kann, die einempersönlich wichtig sind. Immer vorausgesetzt natürlich, man hat dierichtigen Reisebegleiter dabei. Denn mit denen haben ganz Cleverediesen Sommer noch mehr von ihrem Urlaub. Oliver Heinze verrät Ihnen,warum.Sprecher: Hurra, Urlaub! Da kann man endlich mal alle Fünfe geradesein lassen und nur das tun, worauf man richtig Lust hat:O-Ton 1 (Umfrage, 14 Sek.): (1) "Eis essen, viel Zeit haben." (2)"Leckeres Essen auf jeden Fall und kühle Drinks." (3) "Nicht nurfaulenzen und am Strand liegen. Man muss auch gucken, wie die Leuteda leben und sich Sehenswürdigkeiten angucken." (4) "Und endlich malwieder ganz in Ruhe ein gutes Buch lesen."Sprecher: Viele wissen sogar schon genau, welche Reiselektüre siein ihren Koffer packen.O-Ton 2 (Umfrage, 16 Sek.): (1) "Romane, wo man lachen kann, woman Freude kriegt und wo nichts Trauriges drinsteht. Dann machtUrlaub viel mehr Spaß." (2) "Wir nehmen Reiseführer mit, da wirCamping-Urlaub machen." (3) "Einen Thriller. Ich lese sehr gerneSpannendes und es darf auch Blut fließen." (4) "Was auf jeden Fallsein muss: Wenn ich noch Platz im Koffer habe, dann nehme ich mehrereBücher mit."Sprecher: Kein Problem, sagt der Hauptgeschäftsführer vomBörsenverein des deutschen Buchhandels Alexander Skipis:O-Ton 3 (Alexander Skipis, 31 Sek.): "In der Tat, denn wer im Juliund August mit Condor in den Urlaub fliegt und seine Lieblingsbücherim Koffer hat, dem schenken wir ein Kilo Extra-Freigepäck.Voraussetzung dafür ist allerdings ein gut sichtbarer 'Buch anBord'-Koffer-Aufkleber unserer Initiative JETZT EIN BUCH! Den gibt´skostenlos in jeder Buchhandlung - und die nächstgelegene finden Sieim Netz unter 'Buchhandlung MINUS finden PUNKT de'. Dann wünsche ichIhnen einen schönen Urlaub. Erholen Sie sich gut mit einem tollenBuch am Strand!"Abmoderationsvorschlag:Mehr Infos zur "Buch an Bord"-Aktion, die vom 1. Juli bis 31.August läuft, finden Sie im Netz auch unter www.JetztEinBuch.de. Diesist eine gemeinsame Aktion von Condor und der Initiative "Jetzt einBuch".Pressekontakt:boxoffice Heldt Fehr GbRDr. Kai HeldtBergiusstrasse 27 | D-22765 HamburgTel +49 40 300 337-03Email kai.heldt@boxofficePR.deOriginal-Content von: Börsenverein des Deutschen Buchhandels, übermittelt durch news aktuell