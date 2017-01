BT Group mit herbem Gewinneinbruch wegen italienischem Bilanzskandal

Weitere Suchergebnisse zu "BT Group":

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Telekomkonzern BT Group hat wegen des Bilanzskandals seiner italienischen Tochter im dritten Geschäftsquartal einen herben Gewinneinbruch erlitten.



Vor allem wegen Abschreibungen und Rückstellungen infolge aufgedeckter Fehlbuchungen in dem Land sackte der Überschuss mit 374 Millionen Pfund (440 Mio Euro) im Jahresvergleich auf weniger als die Hälfte ab, wie das Unternehmen am Freitag in London mitteilte. Bereits am Dienstag hatte BT, an der die Deutsche Telekom als größter Aktionär 12 Prozent hält, wegen einer Ausweitung des Skandals in Italien eine Gewinnwarnung rausgeben müssen. Nach derzeitigem Stand muss BT wegen der künstlich aufgeblähten Bilanzen insgesamt rund 530 Millionen Pfund abschreiben. Die Aktie hatte darauf an einem Tag fast ein Fünftel an Wert verloren.