BT Group findet neuen Chef bei Zahldienstleister Worldpay

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Telekommunikationsriese BT Group hat seinen neuen Chef beim Zahlungsabwickler Worldpay gefunden.



Philip Jansen werde zum Jahreswechsel bei BT anfangen und dann ab Februar Gavin Patterson als Vorstandschef nachfolgen, wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Patterson war mit einer neuen Strategie am Widerstand von Investoren gescheitert, im Juni zog der Verwaltungsrat der Briten die Reißleine. Die Deutsche Telekom ist mit 12 Prozent größter Anteilseigner bei BT. Jansen war bisher beim britischen Wirecard -Konkurrenten Worldpay Co-Chef./men/nas/fba