BT Group im Euro Stoxx herausragend – zurecht?

Weitere Suchergebnisse zu "BT Group":

Lieber Leser,

BT Group musste in den letzten Wochen zahlreiche Rückschläge hinnehmen. Nun hat sich die Aktie auf ihr neues 52-Wochen-Tief zubewegt, um nunmehr wieder deutlich nach oben abzudrehen. Der Euro-Stoxx-Wert gewann in den vergangenen Tagen seit dem Beginn der letzten Woche ein Plus von satten 9 %. Dies ist für technische Analysten ein sehr gutes Zeichen.

BT Group jagt noch dem Minus nach

Dennoch ist die Aktie per Jahresbeginn noch immer im Minus. Derzeit befindet sich der Titel demnach mittelfristig noch im Abwärtstrend und konnte nur kurzfristig den Aufwärtstrend erreichen. Dabei stützt sich BT Group jetzt auf eine deutlich bessere Gewinnsituation. Immerhin kann der Gewinn geschätzt um ungefähr 24 % zulegen.

Die Dividende soll sich gegenüber dem Vorjahr annähernd verdoppeln. Damit wächst auch die Dividendenrendite auf einen Wert von 4,5 %. Für sich betrachtet können die fundamentalen Analysten damit zufrieden sein.

Allerdings gibt es auch ungünstigere Nachrichten. Die relative Stärke ist derzeit noch immer negativ, sodass BT Group aus technischer Sicht keine besonders guten Aussichten hat. Vielmehr könnte es demnach zu einem Comeback nach unten kommen.

Die Aktie ist insgesamt sehr kurzfristig im grünen Bereich. Mittelfristig befindet sie sich im gelben Bereich.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse