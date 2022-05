BT Group-Aktie: Deal mit Warner Bros. Discovery!

Weitere Suchergebnisse zu "BT Group":

Das Telekommunikationsunternehmen BT Group plc (BT.L) hat am Donnerstag für das Gesamtjahr einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 1,963 Milliarden Pfund ausgewiesen, was über dem Vorjahreswert von 1,804 Milliarden Pfund liegt. Außerdem gab BT bekannt, dass es ein 50:50-Joint Venture mit Warner Bros. Discovery für ein Premium-Sportangebot für Großbritannien und Irland gründen wird. Die Zahlen Der Gewinn nach Steuern…