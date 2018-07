BT: Aktienanalyse vom 03.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "BT Group":

An der Börse London notiert die Aktie BT am 03.07.2018, 01:31 Uhr, mit dem Kurs von 216,85 GBP. Die Aktie der BT wird dem Segment "Integrierte Telekommunikationsdienste" zugeordnet.

Unsere Analysten haben BT nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 10,62. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von BT zahlt die Börse 10,62 Euro. Dies sind 46 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Telecom" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 19,8. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an sieben Tagen tendenziell im positiven Bereich, während an zwei Tagen eine negative Diskussion überwog. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über BT dreht sich ebenfalls hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Buy"-Bewertung. Im Betrachtungszeitraum gab es außerdem drei Handelssignale (3 mal "Sell", 0 mal "Buy") auf der Basis der Kommunikation in den sozialen Medien. Aufgrund des erhöhten Verkaufsinteresses liegt für dieses Kriterium eine "Sell" Bewertung vor. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Buy"-Rating festhalten.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. BT liegt mit einer Dividendenrendite von 7,07 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "Telecom"-Branche hat einen Wert von 4,98, wodurch sich eine Differenz von +2,09 Prozent zur BT-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.