"Mit BTS World zum Manager von BTS werden!" - Veröffentlichungstermin für BTS World wird auf 25. Juni festgesetzt

- Mit Spannung erwartetes Story-basiertes Mobile Game lässt denSpieler zum Bandmanager werden, der BTS zu Superstars machen kann- Neue spielbare "Mini Game"-Demo von BTS WORLD steht auf deroffiziellen Website für die Vorab-Registrierung bereitLos Angeles (ots/PRNewswire) - Netmarble Corp. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2487150-1&h=228115234&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2487150-1%26h%3D2716134545%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.netmarble.com%252Fen%26a%3DNetmarble%2BCorp.&a=Netmarble+Corp.) hat Dienstag, den 25. Juni (Zeitzone PST,US-Westküstenzeit, was Mittwoch, 26. Juni, in der koreanischenZeitzone KST entspricht) als Veröffentlichungsdatum für das mitSpannung erwartete mobile Game BTS WORLD (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2487150-1&h=894841597&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2487150-1%26h%3D1665454346%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbtsw.netmarble.com%252Fen%252Fhome%26a%3DBTS%2BWORLD&a=BTS+WORLD) festgesetzt. Mit BTS World wird der Spieler zum Manager derBand, um BTS weltweit zu Superstars zu machen.Das in Zusammenarbeit mit den globalen Superstars entwickelte BTSWORLD ist ein story-basiertes mobiles Simulationsspiel, das dieSpieler auf eine interaktive Reise mitnimmt. Mit BTS WORLD geht eszurück an die Anfänge, noch bevor die Band ihr Debüt hatte - derSpieler übernimmt die Rolle des Managers, mit dem ultimativen Ziel,BTS zu fördern und zu Superstars zu machen.Die Spieler erhalten verschiedene Aufgaben und wählen die Kartenbestimmter BTS-Mitglieder aus, um die Mission zu erfüllen und imSpiel weiterzukommen. Das Sammeln und Aufwerten dieser Karteneröffnet weitere Stories, und die Spieler können während des Spiels1:1 mit BTS über ein interaktives System virtuell interagieren.Die Voranmeldung für das Spiel ist ab sofort unterhttps://btsw.netmarble.com möglich. Die neue, spielbare"Mini-Game"-Demo von BTS WORLD auf dieser Website bietet Spielerneinen kleinen Vorgeschmack auf den Launch. Auf der Seite für dieVorab-Registrierung finden sich aktuell außerdem eine Einführung indas Spiel, eine BTS Story sowie "From BTS", ein spezieller Einblickin die "Mobilfunktion" des Spiels, mit der Spieler virtuell mit denGruppenmitgliedern interagieren können, und ein Mini-Game, das dieSpieler mit dem Bandmitglied zusammenbringt, zu dem sie als Manageram besten passen.BTS WORLD kommt zum Start mit einem brandneuenOriginal-BTS-Soundtrack. Den Anfang macht ein Song der BTS-MitgliederJin, Jimin und Jung Kook.Das Teaser-Video für diesen Song findet sich auf der Website zurVoranmeldung und im offiziellen YouTube-Kanal[http://www.youtube.com/c/BTSW_official].Das Spiel wird weltweit (mit Ausnahme von China) für iOS- undAndroid-Geräte veröffentlicht. Weitere Informationen zu BTS WORLDfinden Sie unter https://btsw.netmarble.com. Die aktuellsten Updatesgibt es bei BTS WORLD auf Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2487150-1&h=1222055172&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2487150-1%26h%3D72613722%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fbtsw_official%252F%26a%3DTwitter&a=Twitter) undInstagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2487150-1&h=2816321919&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2487150-1%26h%3D2438859564%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fbts.world.official%252F%26a%3DInstagram&a=Instagram).Informationen zu Netmarble CorporationNetmarble Corporation will ein weltweites Publikum in allenAltersgruppen mit erstklassigem Mobile Gaming versorgen. Das 2000 inKorea gegründete Netmarble ist eines der am schnellsten wachsendenMobile-Game-Unternehmen und zählt kontinuierlich zu den weltweitführenden-Entwicklern und Publishern im Mobile-Bereich. Mit mehr als6.000 Mitarbeitern erstellt und pflegt das Unternehmen einige dererfolgreichsten Handyspiele wie Lineage 2: Revolution, Blade & SoulRevolution, MARVEL Future Fight, Everybody's Marble, und SevenKnights. Netmarble ist die Muttergesellschaft von Kabam, einemführenden Entwickler für kostenlose Spiele im Feld MMORPG (MassivelyMultiplayer Online Role-Playing Game), größter Aktionär von Jam City,einem führenden Entwickler für Social Gaming, und unterhältstrategischen Partnerschaften mit der CJ ENM Corporation, dem größtenUnterhaltungsunternehmen in Asien, der Tencent Holdings, Asiensgrößtem Internetunternehmen und dem prominenten MMORPG-UnternehmenNCsoft. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://company.netmarble.com.Informationen zu Big Hit EntertainmentDas im Februar 2014 von CEO und Produzent Bang Si-Hyuk in Südkoreagegründete Big Hit Entertainment konzentriert sich im Kerngeschäftauf Musikproduktion, Künstlermanagement und Publishing. Big Hitintegriert und entwickelt eine Bandbreite von Inhalten aus demgeistigen Eigentum erstklassiger Künstler, zu denen die weltweitberühmte Boyband BTS und der Big Hit-Neuzugang TOMORROW X TOGETHERzählen. Big Hit verfolgt die Zielsetzung "Music & Artist for Healing"(Musik und Künstler als heilende Kraft), will mit seinen Inhaltenpositiv Einfluss nehmen und zugleich die Musikfans weltweit erfreuenund inspirieren.Informationen zu Takeone CompanyTakeone Company Corp. ist eininnovatives Content-Unternehmen, das Popkultur im Gaming-Umfeldeinsetzt. Das 2016 gegründete Takeone ist führend in einem neuenGenre der Handyspiele, den sogenannten "Cinematic Games", dieinteraktive Spielelemente in einem Story-Konzept vereinen, das aufPopkultur und Urheberrechten basiert. Die Spiele beinhaltenFull-Motion-Videos und verschiedene visuelle Inhalte, dieStorytelling der nächsten Generation ausloten. Jahrelange Erfahrungund Expertise sowohl im Bereich Storytelling als auch in derSpieleentwicklung haben Cinematic Games wie Take Urban und BTS Worldhervorgebracht. Takeone entwickelt derzeit eine Reihe vonzukünftigen Cinematic Games für seine nächsten vielversprechendenTitel. Weitere Informationen finden Sie unterwww.takeonecompany.com.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/897807/BTS_WORLD_Netmarble_Corp.jpgPressekontakt:Korea (Seoul)HQ PR TeamJinho Leeglobalpr-g@netmarble.com82-2-2271-7444 ODER NordamerikaNetmarble US PRChastity Irizarrychastity.irizarry@netmarble.com ODER Rogers & CowanJoe Schneiderjschneider@rogersandcowan.com OERR Big Hit EntertainmentIrene Choiirenechoi@bighitcorp.comOriginal-Content von: Netmarble, übermittelt durch news aktuell