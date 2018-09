BTIG Limited gibt Ausscheiden von Matt Cyzer in London bekannt

London (ots/PRNewswire) - BTIG Limited (https://www.btig.com/),die europäische Tochtergesellschaft von BTIG, LLC, gab heute bekannt,dass Matt Cyzer als Vorstandsvorsitzender zurücktreten wird. HerrCyzer war im April 2012 in die Führungsrolle des in London ansässigenBroker-Dealers berufen worden. Vor seiner jetzigen Position war erPresident des gesamteuropäischen Geschäfts und ein wichtiges Mitgliedim Operating Committee der Firma."Wir möchten Matt für seine jahrelange Führungstätigkeit in Londondanken, in der er das Wachstum der europäischen Aktivitätenangeleitet und unser Team und unsere Fähigkeiten in der Regiongestärkt hat", sagte Scott Kovalik, Mitgründer und Chief ExecutiveOfficer von BTIG. "Wir werden ihm stets für sein Engagement fürunseren Erfolg und unser Wachstum in London verbunden bleiben. MattsBranchenkenntnis und seine soliden Beziehungen waren ein enormerGewinn für unsere Kunden und das Unternehmen".Herr Cyzer war bei seinem Eintritt in die Firma damit beauftragt,das Equity-Angebot von BTIG um Multi-Asset-Class-Produkte und-Dienstleistungen zu erweitern. Heutzutage umfasst die Expertise deseuropäischen Teams Aktien, Aktienderivate, Event-Driven Trading,Devisen, Futures und Rohstoffe, globalen Portfolio- und ETF-Handel,Outsource Trading, Provisionsmanagement und Settlement inverschiedenen Währungen. Das Tradingvolumen im institutionellenHandel verdreifachte sich unter Cyzers Leitung. "Matt hat die Firmadurch eine Zeit bemerkenswerter Veränderungen und Erweiterungennavigiert", erklärte Steven Starker, Mitgründer von BTIG. "SeinEinsatz für unser Unternehmen war ein Schlüsselfaktor für den Erfolgunserer Dienstleistungen außerhalb der USA. Wir danken ihm für seinEngagement und freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit ihmals Senior Advisor".Herr Cyzer kommentierte die Ankündigung mit den folgenden Worten,"Ich möchte meine tiefe Wertschätzung für die Möglichkeit zumAusdruck bringen, dieses Geschäft leiten zu dürfen. Ich bin stolz aufunsere gemeinsamen Leistungen und optimistisch, was unserenzukünftigen Weg betrifft. Ich glaube an unser Führungsteam und seineFähigkeit, die Marke weiter voranzutreiben, und ich werde BTIGsErfolge auch weiterhin zu würdigen wissen".Informationen zu BTIGBTIG ist ein globaler Finanzdienstleister, der sich aufinstitutionellen Handel, Investmentbanking, Recherche undeinschlägige Brokerage-Dienstleistungen konzentriert. BTIG LLC undseine Tochtergesellschaften sind weltweit präsent und mit mehr als560 Mitarbeitern in 18 Städten in den USA, Europa, Asien undAustralien tätig. BTIG bietet Ausführung, Expertise und Analyse fürAktien, Aktienderivate, ETFs und Fixed Income, Währungen undRohstoffe (Termingeschäfte, Rohstoffe, Devisen, Zinssätze, Kredite,Wandel- und Vorzugspapiere). Zu den Kernkompetenzen des Unternehmensgehören die globale Ausführung, Portfolio-, elektronisches undOutsource Trading, Übergangsmanagement, Investmentbanking, PrimeBrokerage, Anlagevermittlung, Corporate Access, Recherche undStrategie, Provisionsmanagement und mehr.Haftungsausschluss: https://www.btig.com/disclaimer.Mehr zu BTIG finden Sie unter www.btig.com.Pressekontakt:Adel Raslan+44.20.3878.8574araslan@prosek.comAmanda Gold212.738.6134agold@btig.comOriginal-Content von: BTIG Limited, übermittelt durch news aktuell