BTG gibt CE-Kennzeichnung für DC Bead LUMI(TM) bekannt, die ersten in der EU im Handel erhältlichen radioopaken Drug-Eluting Beads

London (ots/PRNewswire) -DC Bead LUMI(TM) bieten in Echtzeit sichtbare und nachhaltigePositionierungssicherheit während und nach der Embolisation vonhypervaskulären LebertumorenBTG plc (LSE: BTG), ein weltweites Fachunternehmen für dasGesundheitswesen, meldete heute den Erhalt der CE-Kennzeichnung gemäßKlasse III für DC Bead LUMI(TM), die ersten in der EU im Handelerhältlichen radioopaken Drug-Eluting Beads (DEB, Medikamentefreisetzende Embolisationspartikel), die sich mit Doxorubicin bzw.Irinotecan für die lokale Behandlung von Tumoren bei Patienten mithepatozellulärem Karzinom (HCC) und bösartigem Darmkrebs mitLebermetastasen (mCRC) beladen lassen. Die DC Bead LUMI(TM) bieteneine hier erstmals mögliche sichtbare und dauerhaftePositionsbestätigung der Partikel in Echtzeit und bringen ein ganzneues Maß an Steuerbarkeit in die transarterielle Chemoembolisation(TACE) ein. Es handelt sich bei DC Bead LUMI(TM) um eineweiterentwickelte Nachfolgegeneration der marktführenden DC Bead®.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160203/329110LOGO )Leberkrebs ist eine der am schwierigsten zu behandelndenKrebserkrankungen und die weltweit zweithäufigste krebsbedingteTodesursache[1] mit rund 47.000 Todesfällen pro Jahr in der EUallein.[2] Die akkurate Verabreichung der Behandlung stützte sichdabei bis dato auf das Ansprechen im Rahmen der Prozedur selbst. Dankder einzigartigen Visibilität der DC Bead LUMI(TM) sowohl während alsauch nach der Embolisation, die eine Echtzeitbewertung zurVollständigkeit der Tumorbehandlung und eine verbesserteEndpunktbestimmung ermöglicht, lässt sich die Behandlung einesPatienten individualisieren. Die innovative Einbindung einesTriiodobenzolanteils gewährleistet die inhärente langfristigeRadioopazität von DC Bead LUMI(TM), was sowohl eine informierteEntscheidungsfindung für zukünftige Behandlungspläne als auch, da DCBead LUMI(TM) auch in Folge-Scans sichtbar bleiben, die Ermittlungvon Behandlungszonen und unterversorgten Bereichen möglich macht."Die Partikel sind während des TACE-Verfahrens sichtbar, was einenwichtigen Schritt zur Verbesserung der Qualität und zur Minimierungvon Verfahrenskomplikationen darstellt und dazu beitragen kann, dieBehandlungsergebnisse im Vergleich zu aktuellen Techniken zuverbessern", so PD Dr. Tobias Jakobs, Barmherzige Brüder Krankenhaus,München (Deutschland). "Noch wichtiger ist, dass ich mittels derdauerhaften Radioopazität von DC Bead LUMI(TM) den Patientenaufzeigen kann, dass die Therapie genau dort ansetzt, wo sienotwendig ist"."Die CE-Kennzeichnung gemäß Klasse III für DC Bead LUMI(TM) istein echter Meilenstein, der die Führungsposition von BTG in derEmbolisationstechnik weiter untermauert und auf die jüngst erteiltenCE-Kennzeichnungen gemäß Klasse III für DC Bead® und DC BeadM1[TM]folgt", erklärte Duncan Kennedy, Leiter Interventional Oncology beiBTG. "DC Bead LUMI(TM), das allererste radioopake DEB, ermöglicht einneues Niveau an Kontrolle und Steuerung. Die Ärzte können nun, stattzu vermuten, sehen, wo sich die Partikel befinden, und haben so dieMöglichkeit, die Embolisation im laufenden Verfahren anzupassen undzu optimieren. DC Bead LUMI(TM) ist ein weiterer Schritt unseresdauerhaften Bestrebens, durch intelligentere Lösungen einen Wandel inder Krebsbehandlung zu bewirken".Informationen zu BTG Interventional MedicineBTG Interventional Medicine gehört zur BTG plc, einem wachsendeninternationalen Fachunternehmen für das Gesundheitswesen. Da sich dieMedizin zunehmend von größeren Operationen und systemischenBehandlungen verabschiedet und sich kleineren, lokalen Eingriffenzuwendet, ist BTG Interventional Medicine das Unternehmen, das Ärztenam meisten dabei unterstützt, mehr zu sehen, weiter vorzudringen undPatienten intelligenter zu behandeln. Unser wachsendes Angebot anProdukten für die interventionelle Medizin ist darauf ausgerichtet,die Behandlung von Lebertumoren, fortgeschrittenen Emphysemen,schweren Blutgerinnseln und Krampfadern voranzubringen. WeitereInformationen zu BTG Interventional Medicine finden Sie unter:btg-im.com (https://www.btg-im.com/en-GB).Informationen zu DC Bead LUMI(TM)DC Bead LUMI(TM) sind die ersten in der EU im Handel erhältlichenradioopaken Drug-Eluting Beads (DEB), die sich mit Doxorubicin bzw.Irinotecan für die lokale Behandlung von Tumoren bei Patienten mithepatozellulärem Karzinom (HCC) und bösartigem Darmkrebs mitLebermetastasen (mCRC) beladen lassen. Es handelt sich dabei umpräzise kalibrierte, radioopake DEB, die auf Grundlage der gleichenKernchemie wie die klinisch bewährten DC Bead® entwickelt wurden. DCBead LUMI(TM) enthalten einen kovalent gebundenen radioopaken Anteil,der für inhärente, nachhaltige Radioopazität sorgt, sie inbildgebenden Verfahren wie Computertomographie (CT),Kegelstrahl-Computertomographie (CBCT) und Fluoroskopie sichtbarmacht, und eine sichtbare Bestätigung der Positionierung der Partikelwährend des Embolisationsverfahrens ermöglicht. Aufgrund dernachhaltigen Radioopazität von DC Bead LUMI(TM) sind die Partikelauch in Folge-Scans sichtbar. Weitere Informationen finden Sie unter:dcbeadlumi.com (https://www.dcbeadlumi.com/).Informationen zu DC Bead®DC Bead® verfügen als einzige Drug-Eluting Beads über dieCE-Kennzeichnung für die Beladung mit Doxorubicin oder Irinotecan,eine effektive standardisierte, auf die Leber ausgerichtete Therapiefür primären und metastatischen Leberkrebs. Mit einer mehr alszehnjährigen klinischen Erfahrung sind die Vorteile der einzigartigenDC Bead®Chemie auch durch umfangreiche Peer-Reviews evidentuntermauert Beim intermediären HCC sind, im Gegensatz zu cTACE,Verträglichkeit und Tumoransprechen verbessert, auch dieFünf-Jahresüberlebensraten liegen höher.[3]-[7] Patienten mitmetastasierendem Darmkrebs wiesen mit DC Bead® ein verbessertesÜberleben und eine verbesserte Lebensqualität als mit nursystemischer Chemotherapie allein auf.[8] Gebrauchshinweise undwichtige Sicherheitsinformationen erhalten Sie auf: dcbead.com(http://bead.btg-im.com/products/uk-322/dcbead-3/about-dc-bead)Referenzmaterial:1. Weltgesundheitsorganisation (WHO). Informationsblatt zu Krebs.Verfügbar unter:http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/. Zuletztabgerufen im März 2017.2. European Association for the Study of the Liver (EASL). The Burdenof Liver Disease in Europe - A Review of Available EpidemiologicalData. Verfügbar unter: http://www.easl.eu/medias/EASLimg/Discover/EU/54ae845caec619f_file.pdf. Zuletzt abgerufen im März 2017.3. Lammer J et al. Cardiovasc Intervent Radiol 2010; 33: 41-52.4. Song MJ et al. Eur J Gastroenterol Hepatol 2011; 23: 521-7.5. Dhanasakeran R et al. J Surg Oncol 2010; 101: 476-80.6. Burrel M et al. J Hepatol 2012; 56: 1330-5.7. Malagari K et al. Cardiovasc Intervent Radiol 2012; 35: 1119-28.8. Fiorentini G et al. Anticancer Res 2012; 32: 1387.