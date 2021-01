BTC: Deshalb sind viele Bitcoin verloren!

Bitcoin (BTC) Millionäre haben es schwer, in ihre Wallets zu kommen – dank vergessener Passwörter, berichtete die New York Times am Dienstag. Stefan Thomas, ein Computerprogrammierer, ist ein solcher Millionär, der 7.002 Bitcoins im Wert von 234 Millionen – zum Zeitpunkt der Drucklegung – auf einer Festplatte hält, deren Passwort er vergessen hat, so die Times. Thomas bleiben nur zwei Versuche, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



