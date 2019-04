BS PAYONE und Retail Pro International statten Benetton-Flagship-Store in London mit innovativer mobiler Tablet-Kassenlösung aus (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Die BS PAYONE GmbH, Full-Service-Anbieter für Payment-Lösungen mitSitz in Frankfurt am Main, und Retail Pro International (RPI),Entwickler einer individuell anpassbaren, plattformübergreifendenRetail Pro POS- und Retail-Management-Software, statten den LondonerFlagship-Store der Benetton Group mit einem wegweisenden mobilenPOS-und Zahlungssystem aus und ermöglichen Benetton so dieVerwirklichung eines völlig neu definierten Einkaufserlebnisses. Dankder Integration der neuen POS- und Zahlungslösungen sind dieMitarbeiter nun nicht mehr an herkömmliche stationäre Kassensystemegebunden, sondern können Verkäufe mit Kunden überall im Ladenabschließen. Das Pilotprojekt wurde im März 2019 erfolgreichabgeschlossen.Für Händler bietet die neue technische Lösung eine noch niedagewesene Flexibilität ihrer Verkaufsberater, die sich dank desneuen mobilen Kassensystems jetzt ganz auf die Beratung ihrer Kundenkonzentrieren können: Das intuitive Bediensystem macht es denBeratern leicht, neben dem Abruf des Warenbestands, der Verfügbarkeitvon Artikeln oder einer möglichen Zulieferung aus dem Filialnetz, imAnschluss an das Verkaufsgespräch auch Zahlungen überall imLadengeschäft entgegenzunehmen.Ermöglicht wird dies durch die handliche Kombination des leichtenKartenterminals CCV Fly mit einem Smartphone oder Tablet: Diekabellose Integration beider Kassenbestandteile über eine gesicherteWIFI-IP-Adresse garantiert Geschwindigkeit, Komfort und Sicherheitbeim Bezahlvorgang. Der Kassenbeleg kann per Belegdrucker ausgedrucktund auf Wunsch auch per E-Mail an den Kunden übermittelt werden. Diezugrunde liegende Technologie bleibt dabei für den Kunden völligunsichtbar. Damit steht das Einkaufserlebnis im Mittelpunkt derKundenerfahrung.Niklaus Santschi, CEO BS PAYONE, erläutert: "Mobile Kassenlösungenbieten Händlern die Möglichkeit, Umsatz und Kundenbindung zusteigern, indem sie sich voll und ganz auf den persönlichen Kontaktund die Beratung konzentrieren. Die Kunden wiederum profitierensowohl von der intensiveren persönlichen Beratung durch dieVerkaufsmitarbeiter als auch vom Wegfall traditionellerWarteschlangen an den Kassenterminals, die bisher oftmals zu einemVerzicht auf den geplanten Kauf führten."Bill Colley, Senior VP of Client Services, Retail ProInternational, fügt hinzu: "Die Zusammenarbeit mit Benetton gepaartmit deren Talent, ihrer Markenvision in unserem Retail Pro Prismmobile POS Ausdruck zu verleihen, war bemerkenswert. DieVerschmelzung der Expertise der IT-, Verkaufs- und Designteams vonBenetton und Retail Pro hat eine Technologieumgebung für denEinzelhandel geschaffen, die die Aufmerksamkeit des Kunden inbesonderer Weise auf sich zieht und Benetton dabei hilft, ihre Kundenin den Mittelpunkt zu stellen."Über BS PAYONEBS PAYONE ist einer der führenden Payment-Anbieter Europas. DasUnternehmen bildet die Schnittstelle zwischen Handel und Kunde undsorgt für ein Payment, das im Hintergrund einfach, schnell, sicherund nahezu unsichtbar funktioniert. Kern des Angebots von BS PAYONEsind Produkte und Lösungen zur Automatisierung sämtlicherZahlungsprozesse. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Mainwickelt für seine rund 255.000 Kunden mehr als eine MilliardeTransaktionen pro Jahr ab. Überdies hält das Unternehmen mit seinen750 Mitarbeitern an acht Standorten zahlreiche Mehrwert-Servicesbereit, die weit über das klassische Payment-Geschäft hinausgehen.Als Full-Service-Zahlungsdienstleister bietet BS PAYONE seinenKunden außerdem alle Produkte bequem aus einer Hand an. Egal, obKredit- und Debitkarten, alternative Zahlungsmittel, Karten- undAutomatenterminals, E-Commerce oder mobile Payment - BS PAYONEliefert seinen Kunden individuelle Lösungen sowie ein hochmodernesNetz als Sicherheitsplus für sensible Zahlungsdaten. Egal, ob Kredit- undDebitkarten, alternative Zahlungsmittel, Karten- undAutomatenterminals, E-Commerce oder mobile Payment - BS PAYONEliefert seinen Kunden individuelle Lösungen sowie ein hochmodernesNetz als Sicherheitsplus für sensible Zahlungsdaten.BS PAYONE versteht sich als der Partner des Handels undunterstützt ihn bei den immer komplexer werdenden Herausforderungenin Bezug auf Zahlungsprozesse und Vertriebskanäle. So helfenzukunftsweisende Omnichannel-Konzepte aus dem Hause BS PAYONE demHandel dabei, sich konsequent auf die Bedürfnisse der eigenen Kundenzu fokussieren. Dabei verfolgt BS PAYONE immer das Ziel, einreibungsloses Payment zu ermöglichen. Schon heute können Händler mitBS PAYONE ihren Kunden bereits einen fließenden Übergang zwischenE-Commerce, POS, Mobile und Automaten bieten und so ein nachhaltigesEinkaufserlebnis erzeugen.BS PAYONE ist ein Unternehmen der Ingenico Gruppe und desDeutschen Sparkassenverlags. BS PAYONE arbeitet europaweit fürnamhafte globale Marken ebenso wie für kleine und mittelgroßeUnternehmen. Zu den Kunden zählen beispielsweise Zalando, immonet.de,sony music, Hagebaumarkt und Mister Spex.Bitte besuchen Sie uns auf der Retail Business Technology Expo(RBTE) London, 1. und 2. Mai 2019, Stand 5A30.Mehr Informationen dazu finden Sie auf https://www.bspayone.comÜber BenettonDie Benetton Group ist eines der bekanntesten Modeunternehmen derWelt und mit einem Netzwerk von über 5.000 Ladengeschäften in denwichtigsten Märkten weltweit vertreten. Das Unternehmen zeigtVerantwortung, indem es in der Gegenwart lebt und für die Zukunftplant, und dabei ein wachsames Auge auf die Umwelt, die Würde desMenschen und eine Gesellschaft im Wandel hat.Benettons Geschichte basiert auf Innovation, die sich in denleuchtenden Farben, der Revolution seiner Verkaufsstellen,einzigartigen Vertriebsnetzwerken sowie einer universellenKommunikationsstrategie widerspiegelt, die immer wieder fürGesprächsthemen und kulturelle Debatten gesorgt hat. Jetzt geht dasUnternehmen die Herausforderungen der Globalisierung an, mitkontinuierlichen Investitionen und einer kompetenten, flexiblenOrganisation, die allen Veränderungen gewachsen ist.Die Unternehmensgruppe verfügt über eine gefestigte Identität, diesich über Farben, authentische Mode, Qualität zu fairen Preisen undeine Leidenschaft für ihre Produkte manifestiert. Diese Wertespiegeln sich auch in den starken, dynamischen Marken United Coloursof Benetton und Sisley wider.Über Retail ProRetail Pro ist eine flexible, spezialisierteRetail-Management-Softwareplattform mit einem leistungsstarken POS,Beschaffungs- und Bestandsmanagement, Werbung, Mitarbeiter- undKundenmanagement, Backoffice, Leistungs- undKPI-Berichterstattungsfunktionen.Über 159.000 Anwender jeder Größe und Branche vertrauen bereitsauf Retail Pro. Die Lösung hat sich für Einzelhändler bewährt, dieauf robuste Funktionen und Flexibilität setzen, und bietetgleichzeitig eine fachgerechte Unterstützung und technische Beratungfür spezialisierte Nischenmärkte. Einzelhändler können Retail Proeinsetzen, um eine Fragmentierung ihrer Daten zu vermeiden, und dieLösung dabei ganz individuell auf ihren Workflow, ihr Branding undihre geschäftlichen Anforderungen zuschneiden - ganz gleich, ob essich dabei um ein Franchiseunternehmen, ein Unternehmensgeschäft, einOutlet oder einen Einzelhändler mit mehreren Niederlassungen handelt.Retail Pro ist eine kundenorientierte, einheitliche Software, dieEinzelhändler bei der Bereitstellung außerordentlicherKundenerlebnisse an allen Kundenschnittstellen unterstützt. AlleFunktionen von Retail Pro können vom Backoffice, POS, Verkaufsraumoder jedem Apple-, Android- oder Windows-Mobilgerät aus genutztwerden. Die Lösung kann vor Ort installiert oder in Rahmen einesmonatlichen Abonnements zur Verfügung gestellt werden.Retail Pro ist für expandierende Einzelhandelsunternehmen weltweiterhältlich und wurde bereits in über 130 Ländern installiert. 