BS PAYONE stattet bundesweites Filialnetz von KIND Hörgeräte mit Terminals und Kassenlösungen aus

Frankfurt am Main (ots) - Die BS PAYONE GmbH,Full-Service-Zahlungsdienstleister mit Sitz in Frankfurt am Main, istPreferred Payment Partner von KIND Hörgeräte, Deutschlands führendemHörgeräteakustikfilialist. BS PAYONE wird zukünftig alle bargeldlosenZahlungsprozesse in den bundesweit derzeitig 640 Ladengeschäften (mitkonkretem Wachstumspotential) am Point of Sale (PoS) abwickeln. Diefinale Ausstattung des Filialnetzes mit Terminal- undKassenanbindungen ist für Ende des 4. Quartals 2018 geplant.BS PAYONE, hervorgegangen aus der Fusion des AcquiringunternehmensB+S Card Service GmbH und dem Kieler Payment Service Provider PAYONEGmbH, verantwortet die Abwicklung aller bargeldlosen Zahlungen, diedeutschlandweit in den KIND-Ladengeschäften beim Kauf vonHörgeräteakustikartikeln sowie Brillen, (letztere erhältlich in denseit 2016 erstmals etablierten KIND-Kombi-Fachgeschäften, dieHörgeräteakustik und Augenoptik vereinen), getätigt werden. Dazugehören alle Bezahlvorgänge über girocard sowie über die KreditkartenMastercard und Visa.Ende Mai 2018 startete - in enger Kooperation mit dem HannoverSoftwarehaus connect.it systems - der Roll-out derFilialausstattungen mit 600 Terminals sowie mit damit verbundenenintegrierten und auf KIND individuell zugeschnittene Kassenlösungen.Die Finalisierung der Terminal- bzw. Kassenanbindung im gesamtenFilialnetz ist für Ende des 4. Quartals geplant. Beide Unternehmenstreben an, die gemeinsame Zusammenarbeit mittel- bis langfristig mitder möglichen Implementierung von E-Commerce-Zahlungslösungen sowieüber die Anbindung der österreichischen KIND-Filialen zu vertiefen."Wir haben uns unseren Namen als Hörgeräte- und Augenoptikexperteüber hohe Service- und Produktqualität sowie individueller Beratunggemacht. Zu diesem Leistungspaket gehört am Ende auch das bequeme undsichere Bezahlen, von dem unsere Fachgeschäfte und letztendlichnatürlich unsere Kunden profitieren: Sie sollen mit dem gesamtenBeratungs- und Einkaufserlebnis sowie natürlich mit unseren Produktenzufrieden sein", so Dr. Alexander Kind, Geschäftsführer von KINDHörgeräte. "In diesem Kontext - auch angesichts der schnellfortschreitenden Expansion unseres Standortnetzes - fühlen wir unsmit BS PAYONE als Payment-Partner an unserer Seite durch dieBandbreite der Erfahrungen rund um Bezahllösungen und die damitverbundene nachhaltige Betreuung und Beratung in besten Händen."Niklaus Santschi, CEO von BS PAYONE, ergänzt: "Wir sind stolz, mitKIND Hörgeräte ein so prominentes Unternehmen, das zu denerfolgreichsten, schnell wachsensten seiner Branche zählt undweltweit aktiv ist, als Kunden gewonnen zu haben. Mittel- bislangfristig könnte dies auch die Basis sein, KIND Hörgeräte mitunserer Payment-Expertise - über alle Verkaufskanäle hinweg - auch inandere europäische Länder zu begleiten. Zunächst freuen uns wir unsaber über den gelungen Start auf deutschem Boden sowie die offene undvertrauensvolle Zusammenarbeit."Über BS PAYONEBS PAYONE ist einer der führenden Payment-Anbieter Europas. DasUnternehmen bildet die Schnittstelle zwischen Handel und Kunde undsorgt für ein Payment, das im Hintergrund einfach, schnell, sicherund nahezu unsichtbar funktioniert. Kern des Angebots von BS PAYONEsind Produkte und Lösungen zur Automatisierung sämtlicherZahlungsprozesse. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Mainwickelt für seine rund 255.000 Kunden mehr als eine MilliardeTransaktionen pro Jahr ab. Überdies hält das Unternehmen mit seinen700 Mitarbeitern an acht Standorten zahlreiche Mehrwert-Servicesbereit, die weit über das klassische Payment-Geschäft hinausgehen.Als Full-Service-Zahlungsdienstleister bietet BS PAYONE seinenKunden außerdem alle Produkte bequem aus einer Hand an. Egal, obKredit- und Debitkarten, alternative Zahlungsmittel, Karten- undAutomatenterminals, E-Commerce oder mobile Payment - BS PAYONEliefert seinen Kunden individuelle Lösungen sowie ein hochmodernesNetz als Sicherheitsplus für sensible Zahlungsdaten.BS PAYONE versteht sich als der Partner des Handels undunterstützt ihn bei den immer komplexer werdenden Herausforderungenin Bezug auf Zahlungsprozesse und Vertriebskanäle. So helfenzukunftsweisende Omnichannel-Konzepte aus dem Hause BS PAYONE demHandel dabei, sich konsequent auf die Bedürfnisse der eigenen Kundenzu fokussieren.Dabei verfolgt BS PAYONE immer das Ziel, ein reibungsloses Paymentzu ermöglichen. Schon heute können Händler mit BS PAYONE ihren Kundenbereits einen fließenden Übergang zwischen E-Commerce, POS, Mobileund Automaten bieten und so ein nachhaltiges Einkaufserlebniserzeugen.BS PAYONE ist ein Tochterunternehmen des DeutschenSparkassenverlags und damit Teil der Sparkassen-Finanzgruppe. BSPAYONE arbeitet europaweit für namhafte globale Marken ebenso wie fürkleine und mittelgroße Unternehmen. Zu den Kunden zählenbeispielsweise Zalando, immonet.de, Sony Music, Hagebaumarkt undMister Spex.Mehr Informationen dazu finden Sie auf https://www.bspayone.comÜber KIND:KIND mit Hauptsitz in Großburgwedel bei Hannover ist eines derweltweit führenden Unternehmen der Hörakustik. Das Unternehmenbetreibt rund 750 Fachgeschäfte im In- und Ausland und beschäftigtmehr als 3.000 Mitarbeiter. Kundenorientierte Leistungen, fairePreise und eine transparente Beratung haben KIND zum Marktführer inDeutschland gemacht. Mitdem Produktionsbetrieb audifon deckt dieUnternehmensgruppe die komplette Wertschöpfungskette der Hörakustikab: von der Forschung und Entwicklung über Produktion und Vertriebbis hin zur qualifizierten Anpassung und Nachbetreuung. Seit 2016engagiert sich das Unternehmen erfolgreich im Markt für Augenoptik.Weitere Informationen unter www.kind.com.