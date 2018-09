BS PAYONE nimmt Masterpass in ihre E-Commerce-Zahlungspalette auf

Frankfurt am Main (ots) - Die BS PAYONE GmbH,Full-Service-Zahlungsanbieter mit Hauptsitz in Frankfurt am Main,integriert Masterpass, das "digitale Portemonnaie" (e Wallet) fürEndverbraucher von Mastercard, in ihr E-Commerce-Leistungsportfoliound hat die beliebten Online-Shopsysteme Magento, Shopware und Oxidmit dieser Zahlungsart für ihre Händlerkunden ausgestattet. Damit istMasterpass für alle Händler, die einen Shop auf Basis dieser Systemebetreiben, genauso wie für Händler mit Shop-Eigenlösung, nutzbar.Mit der Vereinfachung des Online-Payments auf ein Minimum anSchritten und ein Maximum an Sicherheit verbindet Masterpass Händlerund Konsumenten auf ideale Weise: Diese virtuelle Geldbörse gibtnicht nur Mastercard Inhabern, sondern auch Besitzern anderergängiger Kredit- und Debitkarten die Möglichkeit, ihre Karten- undpersönlichen Daten sowie die Lieferanschrift einmalig in der sicherenUmgebung der Masterpass Cloud zu hinterlegen. Bei zukünftigenEinkäufen bezahlt der Kunde per einfachem Login und der Auswahl dergewünschten und bereits hinterlegten Zahlart. Mit dem Wegfall derzeitraubenden Dateneingabe punktet der Online-Shop beimEinkaufserlebnis auch hinsichtlich des Themas Bezahlen mitKundenfreundlichkeit. Ein Umstand, der die Wahrscheinlichkeit, denKunden zu einem wiederkehrenden Besucher des Online-Shops undeventuell Teil des festen Kundenstammes zu machen, erheblich erhöht.Im Speziellen kann die wachsende Zahl der Smartphone- und mobilenEndgerät-Shopper erreicht werden, die das mühsame Eingeben derZahlungsinformationen über diese Geräte oft mit erhöhtem Kaufabbruchquittieren.Über BS PAYONEBS PAYONE ist einer der führenden Payment-Anbieter Europas. DasUnternehmen bildet die Schnittstelle zwischen Handel und Kunde undsorgt für ein Payment, das im Hintergrund einfach, schnell, sicherund nahezu unsichtbar funktioniert. Kern des Angebots von BS PAYONEsind Produkte und Lösungen zur Automatisierung sämtlicherZahlungsprozesse. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Mainwickelt für seine rund 255.000 Kunden mehr als eine MilliardeTransaktionen pro Jahr ab. Überdies hält das Unternehmen mit seinen700 Mitarbeitern an acht Standorten zahlreiche Mehrwert-Servicesbereit, die weit über das klassische Payment-Geschäft hinausgehen.Als Full-Service-Zahlungsdienstleister bietet BS PAYONE seinenKunden außerdem alle Produkte bequem aus einer Hand an. Egal, obKredit- und Debitkarten, alternative Zahlungsmittel, Karten- undAutomatenterminals, E-Commerce oder mobile Payment - BS PAYONEliefert seinen Kunden individuelle Lösungen sowie ein hochmodernesNetz als Sicherheitsplus für sensible Zahlungsdaten.BS PAYONE versteht sich als der Partner des Handels undunterstützt ihn bei den immer komplexer werdenden Herausforderungenin Bezug auf Zahlungsprozesse und Vertriebskanäle. So helfenzukunftsweisende Omnichannel-Konzepte aus dem Hause BS PAYONE demHandel dabei, sich konsequent auf die Bedürfnisse der eigenen Kundenzu fokussieren.Dabei verfolgt BS PAYONE immer das Ziel, ein reibungsloses Paymentzu ermöglichen. Schon heute können Händler mit BS PAYONE ihren Kundenbereits einen fließenden Übergang zwischen E-Commerce, POS, Mobileund Automaten bieten und so ein nachhaltiges Einkaufserlebniserzeugen.BS PAYONE ist ein Tochterunternehmen des DeutschenSparkassenverlags und damit Teil der Sparkassen-Finanzgruppe. BSPAYONE arbeitet europaweit für namhafte globale Marken ebenso wie fürkleine und mittelgroße Unternehmen. Zu den Kunden zählenbeispielsweise Zalando, immonet.de, Sony Music, Hagebaumarkt undMister Spex.Mehr Informationen dazu finden Sie auf https://www.bspayone.comPressekontakt:BS PAYONE GmbHSusanne GruppLyoner Straße 960528 Frankfurt am MainDeutschlandTel.: +49 (0) 69/6630-5132susanne.grupp@bspayone.comwww.bspayone.comOriginal-Content von: BS PAYONE GmbH, übermittelt durch news aktuell