BS PAYONE integriert Bancontact in E-Commerce-Zahlungsartenportfolio

Frankfurt am Main (ots) - Die BS PAYONE GmbH,Full-Service-Zahlungsanbieter mit Sitz in Frankfurt am Main,integriert Bancontact, das führende belgische Zahlungssystem, in ihrE-Commerce-Zahlungsartenportfolio. Damit haben Online-Händler, dieden belgischen Markt bedienen, ab sofort die Möglichkeit, ihrenKunden die beliebteste Online-Zahlungsart Belgiens anzubieten. BSPAYONE übernimmt dabei für den Händler neben der Zahlungsabwicklungdie komplette Administration - das reicht vom Abschluss der nötigenVerträge bis hin zur technischen Abwicklung.Bancontact ist das gemeinsame Bezahlverfahren der belgischenBanken im stationären Handel sowie im E-Commerce-Geschäft: Allein 86Prozent aller PoS- und Online- Kartenzahlungen werden über Bancontactgetätigt. Derzeit sind rund 15 Millionen Bancontact-Debitkarten imBesitz von ca. 9 Millionen Belgiern. Bancontact rangiert in der Gunstder belgischen Konsumenten deutlich vor der Kreditkarte: Im Vergleichgibt es fünfmal so viele Bancontact-Karteninhaber wie Besitzer vonKreditkarten. Dabei sind 90 Prozent aller ausgegebenBancontact-Debit-Karten Online-fähig.Funktionsweise von BancontactEntscheidet sich der Konsument für die Begleichung des Kaufbetragsfür die Zahlung per Bancontact, gibt er nach Wahl der Zahlungsmethodedie Nummer sowie das Gültigkeitsdatum seiner Bancontact-Karte in dieim Webshop hinterlegte Maske ein. Dabei hat er zwei Möglichkeiten,die Bezahlung anzustoßen: Entweder nutzt er die Möglichkeit, über dieihm vertraute und geschützte Bankumgebung zu bezahlen. Oder er nutztwahlweise die Zahlung über die Bancontact-App (verfügbar für iOS,Android und Windows Phone). Bei Wahl der ersteren wird eraufgefordert, die von ihm im Vorfeld festgelegte PIN einzugeben undabschließend seine Zahlung via TAN bestätigen, die in diesem Fallsofortig ausgelöst wird. Bei der Entscheidung für die Bezahlung überdie Bancontact-App muss der Smartphone- oder Tablet-Besitzerlediglich den bei Öffnung generierten QR-Code von der Checkout-Seiteabscannen, was gleichfalls eine Zahlung in Echtzeit veranlasst.Vorteil für den Händler: Garantierte Zahlungen bei geringenTransaktionskostenDie Funktionsweise von Bancontact garantiert den einfachen,sicheren und garantierten Zahlungsempfang, der dem Händler beierfolgreicher Transaktion umgehend per Empfangsbestätigung attestiertwird. Dabei kann die Zahlung, einmal vom Endkunden autorisiert, nichtmehr rückgängig gemacht werden. Das bedeutet im Umkehrschluss für denOnline-Händler, dass er die bestellte Ware oder Dienstleistungumgehend in die Auslieferung geben und den Bestellprozess ohneVerzögerung abschließen kann. Neben einem deutlich minimiertenAusfallrisiko profitiert der Händler von einem im Vergleich zuanderen gängigen Bezahlarten kostengünstigen Bezahlverfahren.Erhöhung des Besucheraufkommens dank vertrauter ZahlungsartDie Einbindung von Bancontact ist gleichermaßen gewinnbringend fürKonsumenten- wie Händlerseite: Besitzer einer belgischenBancontactfähigen Debitkarte assoziieren in der Regel mit derMöglichkeit, die landestypische Bezahlart wählen zu können, einesichere und qualitativ hochwertige Umgebung. Der Onlinehändler darfsich daher kurz- bis mittelfristig über ein erhöhtes Besuchsaufkommenauf seiner Website, einem deutlich potenzierten möglichen Kundenkreisund damit verbundener Steigerung der Conversion Rate und des Umsatzesfreuen.Zahlungsabwicklung und Administration aus einer HandNeben der einfachen und unkomplizierten technischen Anbindung indie E-Commerce-Umgebung profitiert der Händler von einerRundum-Service-Leistung: BS PAYONE übernimmt neben der klassischenZahlungsabwicklung die komplette Administration von dem Abschluss desAkzeptanzvertrags, bis hin zur automatischen Auszahlung. WeitereVerträge mit anderen Dienstleistern bzw. belgischen Banken entfallensomit und ermöglichen Händlern eine schnelle und unkomplizierteAkzeptanz von Bancontact über BS PAYONE.Über BS PAYONEBS PAYONE ist einer der führenden Payment-Anbieter Europas. DasUnternehmen bildet die Schnittstelle zwischen Handel und Kunde undsorgt für ein Payment, das im Hintergrund einfach, schnell, sicherund nahezu unsichtbar funktioniert. Kern des Angebots von BS PAYONEsind Produkte und Lösungen zur Automatisierung sämtlicherZahlungsprozesse. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Mainwickelt für seine rund 255.000 Kunden mehr als eine MilliardeTransaktionen pro Jahr ab. Überdies hält das Unternehmen mit seinen750 Mitarbeitern an acht Standorten zahlreiche Mehrwert-Servicesbereit, die weit über das klassische Payment-Geschäft hinausgehen.Als Full-Service-Zahlungsdienstleister bietet BS PAYONE seinenKunden außerdem alle Produkte bequem aus einer Hand an. Egal, obKredit- und Debitkarten, alternative Zahlungsmittel, Karten- undAutomatenterminals, E-Commerce oder mobile Payment - BS PAYONEliefert seinen Kunden individuelle Lösungen sowie ein hochmodernesNetz als Sicherheitsplus für sensible Zahlungsdaten.BS PAYONE versteht sich als der Partner des Handels undunterstützt ihn bei den immer komplexer werdenden Herausforderungenin Bezug auf Zahlungsprozesse und Vertriebskanäle. So helfenzukunftsweisende Omnichannel-Konzepte aus dem Hause BS PAYONE demHandel dabei, sich konsequent auf die Bedürfnisse der eigenen Kundenzu fokussieren.Dabei verfolgt BS PAYONE immer das Ziel, ein reibungsloses Paymentzu ermöglichen. Schon heute können Händler mit BS PAYONE ihren Kundenbereits einen fließenden Übergang zwischen E-Commerce, POS, Mobileund Automaten bieten und so ein nachhaltiges Einkaufserlebniserzeugen.BS PAYONE ist ein Tochterunternehmen des DeutschenSparkassenverlags und damit Teil der Sparkassen-Finanzgruppe. BSPAYONE arbeitet europaweit für namhafte globale Marken ebenso wie fürkleine und mittelgroße Unternehmen. Zu den Kunden zählenbeispielsweise Zalando, immonet.de, Sony Music, Hagebaumarkt undMister Spex.Mehr Informationen dazu finden Sie auf https://www.bspayone.comPressekontakt:BS PAYONE GmbHSusanne GruppLyoner Straße 960528 Frankfurt am MainDeutschlandTel.: +49 (0) 69/6630-5132susanne.grupp@bspayone.comwww.bspayone.comOriginal-Content von: BS PAYONE GmbH, übermittelt durch news aktuell