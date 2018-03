BS PAYONE gründet Tochtergesellschaft in der Schweiz und beruft Country-Manager

Frankfurt am Main / Zürich (ots) - Die BS PAYONE GmbH,Full-Service-Zahlungsdienstleister für den Handel mit Sitz inFrankfurt am Main, hat im Februar eine rechtlich eigenständigeTochtergesellschaft in der Schweiz - mit Sitz in Zürich - gegründet.Mit der Gründung der BS PAYONE SWISS AG soll die SchweizerKundenbasis durch Produkte und Dienstleistungen, die denSchweizerischen Bedürfnissen Rechnung tragen, ausgebaut werden.Matthias Malär (36), wird als Country Manager den Vertrieb und denKundendienst vor Ort leiten.BS PAYONE ist hervorgegangen aus der Fusion desAcquiringunternehmens B+S Card Service GmbH und dem Kieler PaymentService Provider PAYONE GmbH. Mit rund 700 Beschäftigten gehört derZahlungsdienstleister zu den führenden europäischenOmni-Channel-Payment-Anbietern und setzt mit der Gründung derSchweizer Tochtergesellschaft den Wachstumskurs, dem sich dasUnternehmen in der DACH-Region verschrieben hat, konsequent um. BSPAYONE, seit über einem Jahrzehnt im Schweizer Markt tätig, verfügtüber eine solide Schweizer Kundenbasis, darunter namhafteinternational agierende Unternehmen aus der Hotellerie- undGastronomie sowie dem Retail- und Lifestyle-Sektor.Der gebürtige Schweizer Matthias Malär verfügt über eine mehr als10jährige Erfahrung in der Payment-Branche - mit Fokus auf Betreuungvon Key-Account-Kunden: Nach Stationen bei der Allianz SuisseVersicherungen, Zürich, und der AXA Versicherungen AG, Zürich,startete der gelernte Bürokaufmann seine Karriere im Bereich desbargeldlosen Zahlungsverkehrs 2006 bei der Aduno SA. Dort hatte erverschiedene Positionen im Vertrieb, zuletzt als LeiterKey-Account-Management, inne.Niklaus Santschi, CEO von BS PAYONE, ist überzeugt: "Wir wollenunser Engagement vor Ort deutlich ausbauen und die Nähe zu unserenKunden in der Schweiz intensivieren. Gelingen kann ein solchehrgeiziges Vorhaben nur mit starker Verankerung im Land, sowieProdukten und Dienstleistungen, die auf die lokalen Bedürfnissezugeschnitten sind. Ein Team aus erfahrenen und mit den Bedürfnissender Schweizer Klientel vertrauten Mitarbeitern ist dabei einentscheidender Erfolgsfaktor. Deswegen freuen wir uns, mit MatthiasMalär einen ausgewiesenen Payment-Experten gewonnen zu haben, der dieneue Niederlassung mitaufbauen und unser Geschäft mit viel Elanvorantreiben wird: Er bringt gleichermaßen große Expertise in Bezugauf den stationären Handel wie im E-Commerce mit, einOmnichannel-Hintergrund, der nicht nur von Key-Account-Kunden,sondern vermehrt auch von mittleren und kleinen Händlern nachgefragtund erwartet wird."Über BS PAYONEDie BS PAYONE GmbH ist einer der führendenOmnichannel-Payment-Anbieter in Europa. AlsFull-Service-Zahlungsdienstleister bietet sie ihren Kunden je nachBedarf sowohl standardisierte als auch individuelle Payment-Lösungenfür den Point of Sale und im E-Commerce an - auf allen Endgeräten undüber alle Kanäle.Unternehmen, die ihren Kunden bargeldloses Bezahlen anbietenmöchten, erhalten von BS PAYONE alle Produkte zur automatisiertenAbwicklung sämtlicher Zahlungsprozesse aus einer Hand. Dazu zählendie Akzeptanz aller national und international gängigen Kredit- undDebitkarten, alternativer Zahlungsmittel (APMs), Karten- undAutomatenterminals für den stationären Handel sowie dieautomatisierte und ganzheitliche Abwicklung im E-Commerce und fürMobile Payment. Das Unternehmen betreut seine Kunden händlernah,vollumfänglich und mit hohem Qualitätsanspruch durch modernstenNetzbetrieb zur hochsicheren Verarbeitung der Zahlungsdaten.Die BS PAYONE GmbH hat ihren Sitz in Frankfurt am Main undbeschäftigt rund 700 Mitarbeiter an neun Standorten in Europa. DerPayment-Service-Provider ist ein Tochterunternehmen des DeutschenSparkassenverlags und damit Teil der Sparkassen-Finanzgruppe. BSPAYONE wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsichtals Zahlungsinstitut zugelassen und wickelt jährlich mehr als eineMilliarde Transaktionen ab.Neben der Unterstützung zahlreicher Sparkassen arbeitet BS PAYONEeuropaweit für mehr als 255.000 Kunden aus den verschiedenstenBranchen - von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zunamhaften internationalen Key Accounts.Pressekontakt:BS PAYONE GmbHSusanne GruppLyoner Straße 960528 Frankfurt am MainDeutschlandTel.: +49 (0) 69/6630-5132susanne.grupp@bspayone.comwww.bspayone.comOriginal-Content von: BS PAYONE GmbH, übermittelt durch news aktuell