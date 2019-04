BS PAYONE geht mit der PayHappy!-Kampagne in die fünfte Runde (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Die BS PAYONE GmbH, Full-Service-Zahlungsanbieter mit Sitz inFrankfurt am Main, startet ihre fünfte bundesweitePayHappy!-Gewinnspielkampagne. Das Kundenbindungsprogramm, das beiden Merchant Payment Ecosystem (MPE)-Awards 2018 als "bestePOS-Innovation" ausgezeichnet wurde, soll die Nutzung von Karten alsZahlungsmittel intensivieren sowie Umsatz und Kundenbindung derteilnehmenden Händlerkunden - gerade im kleinen und mittleren Segment- über den Aktionszeitraum (1. Mai - 30. Juni 2019) hinaus nachhaltigunterstützen.Im Vorfeld der diesjährigen Sommer-Kampagne, die traditionell vonMastercard und den regionalen Sparkassen unterstützt wird, wurdendeutschlandweit über 40.000 Händler angeschrieben, darunter auchviele Unternehmen, die seit der Lancierung 2017 überzeugte Teilnehmerdieser Kundenbindungsinitiative sind. Auf ihr Feedback hat man seitEinführung der Kundenbindungs-Initiative immer besonderen Wertgelegt, um mögliches Verbesserungspotenzial kontinuierlich zusondieren. Aufgrund der Umfrageergebnisse hat man im Besonderen ander Optimierung der Werbemittel gefeilt.Funktionsweise von PayHappy! & GewinnchancenZahlt ein Kunde im Aktionszeitraum bei einem teilnehmenden Händlermit einer Kredit- oder Debitkarte, nimmt er automatisch amGewinnspiel teil: Verlost werden in dieser Staffel täglich 5 Mal derBetrag von je 100 Euro. Hatten die teilnehmenden Endkunden bei derletzten Kampagne im Herbst 2018 die Chance auf eineChristmas-Shopping-Tour in New York, schickt PayHappy! diese Saisonmonatlich einen glücklichen Gewinner auf eine Reise nach Bali im Wertvon 4.000 Euro. Ungeduldige Mitspieler können direkt abfragen,inwieweit sie zu den glücklichen Gewinner zählen: Mit der Eingabe desauf dem Zahlungsbeleg eingedruckten Gewinncodes kann jeder Teilnehmerauf der PayHappy!-Website direkt nachprüfen, ob und was für einenPreis er erspielt hat.Reduzierung von Bargeldmanagement und Erhöhung vonKundenzufriedenheitVielseitig in der individuellen Kundenansprache, können mitPayHappy! Zahlungsbelege seitens des Händlers für eigeneWerbebotschaften und Aktionen genutzt werden. Nicht zuletzt bedeutetfür den Händler ein höherer kartengestützter Umsatzanteil geringereKosten rund um die Bargeldlogistik sowie erhöhte Kundenzufriedenheitdurch die Beschleunigung des Zahlvorganges.Händler und Sparkassen gehören ebenfalls zu GewinnernTeilnehmende Händler, deren Kunden bei der neuen PayHappy!-Staffeldas große Los ziehen, gehören ebenfalls automatisch zu den Gewinnern:Neben einer täglichen Sachprämie wird der Händler, bei dem derHauptgewinn mit Karte erspielt wird, mit je 500 Euro für einMitarbeiterevent belohnt. Auch die teilnehmenden Sparkassen gehennicht leer aus: Als kartenausgebendes Institut werden sie mit einemTeamevent-Scheck von je 500 Euro bedacht, falls einer ihrer Kundendie Reise auf die südostasiatische Trauminsel für sich entscheidenkann.Mehr Informationen unter: www.payhappy.deÜber BS PAYONEBS PAYONE ist einer der führenden Payment-Anbieter Europas. DasUnternehmen bildet die Schnittstelle zwischen Handel und Kunde undsorgt für ein Payment, das im Hintergrund einfach, schnell, sicherund nahezu unsichtbar funktioniert. Kern des Angebots von BS PAYONEsind Produkte und Lösungen zur Automatisierung sämtlicherZahlungsprozesse. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Mainwickelt für seine rund 255.000 Kunden mehr als eine MilliardeTransaktionen pro Jahr ab. Überdies hält das Unternehmen mit seinen750 Mitarbeitern an acht Standorten zahlreiche Mehrwert-Servicesbereit, die weit über das klassische Payment-Geschäft hinausgehen.Als Full-Service-Zahlungsdienstleister bietet BS PAYONE seinenKunden außerdem alle Produkte bequem aus einer Hand an. Egal, obKredit- und Debitkarten, alternative Zahlungsmittel, Karten- undAutomatenterminals, E-Commerce oder Mobile Payment - BS PAYONEliefert seinen Kunden individuelle Lösungen sowie ein hochmodernesNetz als Sicherheitsplus für sensible Zahlungsdaten.BS PAYONE versteht sich als der Partner des Handels undunterstützt ihn bei den immer komplexer werdenden Herausforderungenin Bezug auf Zahlungsprozesse und Vertriebskanäle. So helfenzukunftsweisende Omnichannel-Konzepte aus dem Hause BS PAYONE demHandel dabei, sich konsequent auf die Bedürfnisse der eigenen Kundenzu fokussieren. Dabei verfolgt BS PAYONE immer das Ziel, einreibungsloses Payment zu ermöglichen. Schon heute können Händler mitBS PAYONE ihren Kunden bereits einen fließenden Übergang zwischenE-Commerce, POS, Mobile und Automaten bieten und so ein nachhaltigesEinkaufserlebnis erzeugen.BS PAYONE ist ein Unternehmen der Ingenico Gruppe und desDeutschen Sparkassenverlags. BS PAYONE ist ein Unternehmen der Ingenico Gruppe und desDeutschen Sparkassenverlags. BS PAYONE arbeitet europaweit fürnamhafte globale Marken ebenso wie für kleine und mittelgroßeUnternehmen. Zu den Kunden zählen beispielsweise Zalando, immonet.de,sony music, Hagebaumarkt und Mister Spex.Mehr Informationen dazu finden Sie auf https://www.bspayone.com