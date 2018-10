BS PAYONE erweitert Online-Zahlungsspektrum um Gesicherten Rechnungskauf

Frankfurt am Main (ots) - Die BS PAYONE GmbH,Full-Service-Zahlungsserviceanbieter mit Hauptsitz in Frankfurt amMain, erweitert ihr Online-Zahlungsspektrum ab sofort um denGesicherten Rechnungskauf, der zu den Top 4 der umsatzstärkstenZahlungsarten im deutschen E-Commerce zählt. BS PAYONE bietetHändlern ab sofort eine White-Label-Version, die 100-prozentigeZahlungssicherheit bei möglichen Zahlungsausfällen garantiert.Der Kauf auf Rechnung erfreut sich seit Jahren größterBeliebtheit. Laut der diesjährigen Studie des EHI Retail Institute"Online-Payment 2018" zahlen die Deutschen ihre Online-Käufe nochimmer bevorzugt per Rechnung. So erzielten Onlinehändler 2017 diemeisten Umsätze via Kauf auf Rechnung. Auch wenn die Zahlungsart vonder 30-Prozent-Marke des Vorjahres auf einen Umsatzanteil von 28Prozent fiel, führt der Kauf auf Rechnung ungeschlagen die Top 4 derumsatzstärksten Zahlungsarten an. Gefolgt wird sie von derLastschrift mit 20,1 Prozent sowie Paypal mit 19,9 Prozent auf Platz3. Den vierten Platz belegt die Kreditkarte, mit der 11 Prozent derUmsätze getätigt wurden.Das Bezahlen seitens der Konsumenten erst nach Erhalt der Warestellt für jeden Händler aber auch ein Ausfallrisiko dar. BS PAYONEreagiert darauf mit einer White-Label-Version des GesichertenRechnungskaufes. Dabei übernimmt der Zahlungsdienstleister nicht nurdie gesamte Administration sowie Abwicklung, sondern garantiert demHändler auch Zahlungssicherheit: Mit einer 100-prozentigenZahlungsabsicherung übernimmt BS PAYONE für den Händler das kompletteRisiko bei Zahlungsausfällen. Die Implementierung des GesichertenRechnungskaufs in den bestehenden Zahlungsmix des Online-Händlers istleicht umzusetzen. Dabei ist sichergestellt, dass sich das Modulharmonisch dem Erscheinungsbild des Online-Shops anpasst, so dass fürden Kunden bei der Wahl dieser Zahlungsart "Look and Feel"unverändert beibehalten wird. Weiter Vorteil für den Händler:Separate Akzeptanzverträge oder Vereinbarungen mit Drittanbieternfallen weg. Händlerkunden können so mit Unterstützung von BS PAYONEin kürzester Zeit das Potenzial der mit Abstand beliebtestenZahlungsart ohne großen Aufwand ausschöpfen."Unser Anspruch ist es, dass Payment für den Händlerunkompliziert, schnell, im Hintergrund und nicht zuletzt sicherabläuft", kommentiert Carl Frederic Zitscher, Chief CommercialOfficer (CCO) von BS PAYONE. "Die Bereitstellung derOnline-Zahlungsart Gesicherter Rechnungskauf entspricht ganz dieserMaxime: Auf der einen Seite die schnelle unkomplizierte Möglichkeitder Nutzung für unsere Händlerkunden sowie auf der anderen Seitemaximale Conversion-Rates gepaart mit absoluter Sicherheit dank dervon uns garantierten 100-prozentigen Zahlungsabsicherung."Über BS PAYONEBS PAYONE ist einer der führenden Payment-Anbieter Europas. DasUnternehmen bildet die Schnittstelle zwischen Handel und Kunde undsorgt für ein Payment, das im Hintergrund einfach, schnell, sicherund nahezu unsichtbar funktioniert. Kern des Angebots von BS PAYONEsind Produkte und Lösungen zur Automatisierung sämtlicherZahlungsprozesse. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Mainwickelt für seine rund 255.000 Kunden mehr als eine MilliardeTransaktionen pro Jahr ab. Überdies hält das Unternehmen mit seinen700 Mitarbeitern an acht Standorten zahlreiche Mehrwert-Servicesbereit, die weit über das klassische Payment-Geschäft hinausgehen.Als Full-Service-Zahlungsdienstleister bietet BS PAYONE seinenKunden außerdem alle Produkte bequem aus einer Hand an. Egal, obKredit- und Debitkarten, alternative Zahlungsmittel, Karten- undAutomatenterminals, E-Commerce oder mobile Payment - BS PAYONEliefert seinen Kunden individuelle Lösungen sowie ein hochmodernesNetz als Sicherheitsplus für sensible Zahlungsdaten.BS PAYONE versteht sich als der Partner des Handels undunterstützt ihn bei den immer komplexer werdenden Herausforderungenin Bezug auf Zahlungsprozesse und Vertriebskanäle. So helfenzukunftsweisende Omnichannel-Konzepte aus dem Hause BS PAYONE demHandel dabei, sich konsequent auf die Bedürfnisse der eigenen Kundenzu fokussieren.Dabei verfolgt BS PAYONE immer das Ziel, ein reibungsloses Paymentzu ermöglichen. Schon heute können Händler mit BS PAYONE ihren Kundenbereits einen fließenden Übergang zwischen E-Commerce, POS, Mobileund Automaten bieten und so ein nachhaltiges Einkaufserlebniserzeugen.BS PAYONE ist ein Tochterunternehmen des DeutschenSparkassenverlags und damit Teil der Sparkassen-Finanzgruppe. BSPAYONE arbeitet europaweit für namhafte globale Marken ebenso wie fürkleine und mittelgroße Unternehmen. Zu den Kunden zählenbeispielsweise Zalando, immonet.de, Sony Music, Hagebaumarkt undMister Spex.Mehr Informationen dazu finden Sie auf https://www.bspayone.comPressekontakt:Susanne GruppLyoner Straße 960528 Frankfurt am MainDeutschlandTel.: +49 (0) 69/6630-5132susanne.grupp@bspayone.comwww.bspayone.comOriginal-Content von: BS PAYONE GmbH, übermittelt durch news aktuell