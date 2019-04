BS PAYONE bietet mit P2PE-POS-Lösung höchsten Sicherheitsstandard für Kundendaten

Frankfurt am Main (ots) - Die BS PAYONE GmbH,Full-Service-Zahlungsanbieter mit Hauptsitz in Frankfurt am Main,bietet seinen Händlerkunden ab sofort mit der P2PE-Verschlüsselung(Point to Point Encryption) die derzeit sicherste Methode beiKreditkartenzahlungen am Point of Sale an.Die Point to Point Encryption (P2PE) ist eine zertifizierteAnwendung der PCI DSS Standards. In einem geschlossenen Prozesswerden die Zahlungsdaten des Kunden direkt vom Kartenterminalverschlüsselt und erst in der Hochsicherheitsumgebung der BSPAYONE-Rechenzentren dechiffriert: Damit sind die Nutzerdaten währenddes gesamten Bezahlvorgangs - vom ersten Kontakt der Karte mit demKartenleser bis hin zum Rechenzentrum - vor Zugriffen Drittergeschützt.Der neue Sicherheitsstandard eignet sich insbesondere für großeHändlerkunden, die in ihrem Filialnetz täglich eine Vielzahl anKreditkartenzahlungen abwickeln: Neben der Risikominimierung werdendie PCI-Compliance-Anforderungen für Händlerkunden deutlichreduziert. Haben kartenverarbeitende Unternehmen nach denBestimmungen der herkömmlichen PCI Data Security Standards sich einerjährlichen Zertifizierung mit einhergehendem breitemAnforderungskatalog zu unterziehen, werden mit dem Einsatz derP2PE-Technologie die Compliance-Anforderungen deutlich reduzierteinhergehend mit Kosten- und Zeitersparnis.Die BS PAYONE P2PE-POS-Lösung wurde von der usd AG, akkreditierterAuditor (QSA "Qualified Security Assessor) von Sicherheitslösungen,zertifiziert und von dem PCI Security Standards Council (PSC SSC) indie offizielle Liste der P2PE-Anwendungen aufgenommen. Für einenersten Kunden, einen europaweit agierenden Lebensmittel-Retailer,wurden bereits bundesweit alle deutschen Filialen mit dieserApplikation erfolgreich ausgestattet.Im Hinblick auf das Joint Venture zwischen BS PAYONE und IngenicoPayment Services, das nach vollständiger Verschmelzung künftig unter"PAYONE" firmieren wird, kann das Unternehmen durch die Bündelungseiner Kompetenz und die bei der Ingenico Payment Services bereitsbestehenden P2PE-POS-Lösung alle relevanten Kundengruppen mit diesemSicherheitsstandard bedienen. Bis Ende 2019 werden gemeinschaftlichvoraussichtlich rund 65.000 Terminals bundesweit mit derP2PE-Anwendung ausgerüstet sein.Über BS PAYONEBS PAYONE ist einer der führenden Payment-Anbieter Europas. DasUnternehmen bildet die Schnittstelle zwischen Handel und Kunde undsorgt für ein Payment, das im Hintergrund einfach, schnell, sicherund nahezu unsichtbar funktioniert. Kern des Angebots von BS PAYONEsind Produkte und Lösungen zur Automatisierung sämtlicherZahlungsprozesse. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Mainwickelt für seine rund 255.000 Kunden mehr als eine MilliardeTransaktionen pro Jahr ab. Überdies hält das Unternehmen mit seinen750 Mitarbeitern an acht Standorten zahlreiche Mehrwert-Servicesbereit, die weit über das klassische Payment-Geschäft hinausgehen.Als Full-Service-Zahlungsdienstleister bietet BS PAYONE seinenKunden außerdem alle Produkte bequem aus einer Hand an. Egal, obKredit- und Debitkarten, alternative Zahlungsmittel, Karten- undAutomatenterminals, E-Commerce oder mobile Payment - BS PAYONEliefert seinen Kunden individuelle Lösungen sowie ein hochmodernesNetz als Sicherheitsplus für sensible Zahlungsdaten.BS PAYONE versteht sich als der Partner des Handels undunterstützt ihn bei den immer komplexer werdenden Herausforderungenin Bezug auf Zahlungsprozesse und Vertriebskanäle. So helfenzukunftsweisende Omnichannel-Konzepte aus dem Hause BS PAYONE demHandel dabei, sich konsequent auf die Bedürfnisse der eigenen Kundenzu fokussieren. Dabei verfolgt BS PAYONE immer das Ziel, einreibungsloses Payment zu ermöglichen. Schon heute können Händler mitBS PAYONE ihren Kunden bereits einen fließenden Übergang zwischenE-Commerce, POS, Mobile und Automaten bieten und so ein nachhaltigesEinkaufserlebnis erzeugen.BS PAYONE ist ein Unternehmen der Ingenico Gruppe und desDeutschen Sparkassenverlags. BS PAYONE arbeitet europaweit fürnamhafte globale Marken ebenso wie für kleine und mittelgroßeUnternehmen. Zu den Kunden zählen beispielsweise Zalando, immonet.de,sony music, Hagebaumarkt und Mister Spex.Mehr Informationen dazu finden Sie auf https://www.bspayone.comPressekontakt:BS PAYONE GmbHSusanne GruppLyoner Straße 960528 Frankfurt am MainDeutschlandTel.: +49 (0) 69/6630-5132susanne.grupp@bspayone.comwww.bspayone.comOriginal-Content von: BS PAYONE GmbH, übermittelt durch news aktuell