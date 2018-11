BS PAYONE: Neuer Zahlungsdienstleister der Galeria Kaufhof-Gruppe - Integration von Bluecode und Alipay über Kassensysteme (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Die BS PAYONE GmbH, Full-Service-Zahlungsanbieter und führenderHändlerdienstleister im Bereich optische Zahlungslösungen, bietetseinen Händlerkunden ab sofort in Kooperation mit Bluecode, demeuropäischen Zahlungsnetzwerk für Banken und Händler die Integrationder chinesischen Online- und Mobile-Zahllösung Alipay in ihreRegistrierkassensysteme an. Mit der neuartigen Einbindung kann derEinzelhandel bequem auf die Bezahlbedürfnisse der rasant wachsendenZahl chinesischer Touristen in Deutschland reagieren und gleichzeitigauch Zahlungen von Kunden die Bluecode nutzen akzeptieren. Eine ersteAusrollung dieses Angebots erfolgt nun bundesweit in den Filialen derGaleria Kaufhof-Gruppe.Die Besonderheit an der neuen technischen Einbindung: Derchinesische Konsument bzw. der Inhaber einer chinesischen Kreditkarteoder Bankverbindung benötigt für das Bezahlen am PoS via seinesMobile-/Smartphones zukünftig keinen Zugriff auf Mobil-Funk-Roamingmehr. Herkömmlicherweise wird derzeit im Handel bei Wunsch nachAlipay-Zahlung vom Kassenterminal ein QR-Code erzeugt, der vomKonsumenten über sein Smartphone abgescannt werden muss, um dieZahlung auszulösen. Für diesen Vorgang benötigt der Käufer Zugang zuMobilfunk-Roaming, also eine funktionierende Internetverbindung.Mit der neuartigen Einbindung von Alipay verläuft derBezahlvorgang in umgekehrter Reihenfolge: Der chinesische Konsumentaktiviert - ohne auf eine nötige Internetverbindung angewiesen zusein - mit Hilfe seiner Alipay-Wallet-App (über die "Pay"-Funktion)die Erstellung eines QR-Codes, der über das Kassenterminaleingescannt wird und damit die Autorisierung der Zahlung auslöst.Möglich macht die kostengünstige Anbindung an Kassensysteme unddie direkte Abwicklung der Zahlung über das Kassensystem die BlueCode International AG, die die neue Technologie-Lösung entwickelt hatund als Systemintegrator für Alipay agiert. Bluecode selbst ist füreuropäische Nutzer eine Bezahllösung ähnlich derjenigen von Alipay:Die optische Bezahllösung für europäische Banken und Händler, die mitHilfe derBanking-Apps blaue Barcodes (sogenannte "Bluecodes") ausgibt,ermöglicht die Zahlung direkt vom Girokonto des Nutzers. Eineparallele Integration beider Zahlungslösungen in die Kassensystemedes Händlers - Bluecode für europäische Nutzer und Alipay für diechinesische Zielgruppe - ist daher mit ein und derselben Integrationmöglich. Überzeugt von diesem Konzept, akzeptiert die GaleriaKaufhof-Gruppe nun als erster Großkunde ab sofort sowohl Zahlungenvia Bluecode als auch Alipay.Niklaus Santschi, CEO von BS PAYONE, betont: "Unser erklärtes Zielist es, im Sinn unserer Händlerkunden Mehrwerte zu schaffen, die sichdeutlich auf ihr Umsatzvolumen auswirken. Mit der Integration vonBluecode und Alipay kann der Händler das Momentum desEinkaufserlebnisses seines Kunden zur Gänze ausschöpfen, ohne dassdieses durch einen komplizierten oder nicht funktionierendenBezahlvorgang beeinträchtigt wird. Neben der sicherenZahlungsgarantie hat der Händler die Chance, Marketing- bzw.Loyalitätsprogramme zu integrieren, die die Kundenbindung - auch überLändergrenzen und Kontinente - hinweg, stärken."Hansjörg Bausch, CIO der Galeria Kaufhof GmbH, erklärt: "Seitvielen Jahren sind chinesische Touristen eine für uns relevanteZielgruppe, auf die wir gerne eingehen, um auch hier denbestmöglichen Service anzubieten. Wir freuen uns sehr, dass wirgemeinsam mit BS PAYONE und Bluecode eine sehr gute technische Lösungumgesetzt haben. So können wir für unsere chinesischen Kunden dieErweiterung um die Alipay-Akzeptanz und für alle Kunden mit demBluecode-System weitere Zahlungsoptionen anbieten."Xiaoqiong Hu, Business Director Alipay DACH und CEE, ergänzt:"Eine Galeria Kaufhof-Filiale ist für chinesische Touristen inDeutschland einer der Orte, die sie unbedingt besucht haben müssen.Wir freuen uns, mit einer der bekanntesten Kaufhausketten Europaszusammenzuarbeiten, um chinesischen Touristen ein nahtlosesEinkaufserlebnis zu bieten, das dem ähnelt, was sie zu Hausegenießen."Dr. Christian Pirkner, CEO Blue Code International AG, istüberzeugt: "Wir freuen uns ganz besonders, europäischen Händlerndurch eine einzige kostengünstige Implementierung zwei Bezahllösungenauf einen Schlag bieten zu können. 