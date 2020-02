BSI fordert fünf Jahre Sicherheitsupdates für Smartphones - Jetzt sind die Hersteller gefragt! (FOTO)

Bochum (ots) - Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hateinen Anforderungskatalog (Link zum pdf) zur Entwicklung vonSicherheitsanforderungen für Smartphones herausgegeben. Unter anderem heißt esin dem zehnseitigen Dokument in Bezug auf Sicherheits-Updates: "Geräte müssenüber die Dauer von fünf Jahren nach Geräteveröffentlichung mitSicherheits-Updates versorgt werden. Aus der Gerätebeschreibung muss klarersichtlich sein, ab wann ein Gerät aus der Versorgung mit Sicherheits-Updatesherausfällt.""Die Forderung des BSI nach garantierten Updates für fünf Jahre für Smartphonesund Tablets ist der richtige Schritt, um die Sicherheit mobiler Geräte zuerhöhen. Und nachhaltig ist es auch noch", sagt Alexander Burris, Lead MobileResearcher bei G DATA CyberDefense. "Die Realität ist aber eine andere: Immernoch sind viele Geräte mit einer veralteten und damit auch unsicherenAndroid-Version im Einsatz." Denn meistens stellen Hersteller nach zwei Jahrenkeine sicherheitsrelevanten Updates mehr bereit. "Auch Google sagt für aktuellePixel-Geräte nur einen garantierten Support von 18 Monaten zu und gilt damit alsVorreiter in der Branche", sagt Burris. "Aber ohne Hersteller und Händler läuftdie Initiative des BSI ins Leere. Freiwillig werden die Hersteller dem Vorschlagdes BSI nicht zustimmen. Denn der kurze Zeitraum bis zur Neuanschaffung einesaktuellen Gerätes ist schließlich Teil des Geschäftsmodells." Laut eineraktuellen Studie der TU Berlin liegt zurzeit die durchschnittliche Nutzungsdauerbei 2,7 Jahren für ein Gerät."Es braucht sicherlich eine globale Initiative, um den Zeitraum fürSicherheitsupdates einheitlich zu gestalten", ergänzt Alexander Burris. "Klarist aber auch, dass sich etwas ändern muss: Denn Android-Geräte, die bereitssicherheitstechnisch nach einem Jahr veraltet sind, sind nicht mehr zeitgemäß."Pressekontakt:G DATA CyberDefense AGKathrin Beckert-PlewkaPR-ManagerinPhone: +49 (0) 234 - 9762 507Vera HaakeSprecherin Event- und StandortkommunikationPhone: +49 (0) 234 - 9762 376Hauke GierowPressesprecherPhone: +49 (0) 234 - 9762 665Stefan KarpensteinPR-ManagerPhone: +49 (0) 234 - 9762 517E-Mail: presse@gdata.deInternet: www.gdata.deG DATA CyberDefense AG, G DATA Campus, Königsallee 178,44799 Bochum, DeutschlandWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65324/4533368OTS: G DATA CyberDefense AGOriginal-Content von: G DATA CyberDefense AG, übermittelt durch news aktuell