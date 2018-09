BSHARK führt wasserstoffbetriebene Drone Narwhal 2 ein

Mit 30 km DatenübertragungsreichweiteRoad Town, British Virgin Islands (ots/PRNewswire) - BSHARK, einExperte für wasserstoffbetriebene Drohnenforschung, ist einePartnerschaft mit MicroMultiCopter (MMC), dem Hersteller der erstenwasserstoffbetriebenen Drohne HyDrone 1550, eingegangen. BSHARKbrachte die neue wasserstoffbetriebene Drohne Narwhal 2 auf denMarkt. Den Produktionsservice für BSHARK stelle MMC zur Verfügung.Die neue Drohne ist ein aufgerüsteter Wasserstoff-Quad-Copter mitLTE-Modul und 30 km Video-Übertragungsreichweite und ist ab 16.September erhältlich.Verbesserte KernkomponentenDer Aluminiumrahmen von Narwhal 2 ist regen-, staub- undfeuerfest. Die Kernkomponenten der mit Wasserstoff betriebenen DrohneNarwhal 2 müssen absolut zuverlässig sein. Anstelle der Graphitplattewird eine metallbasierte PEM-Brennstoffzelle eingesetzt, was dieLeistungsdichte stark erhöht. Für die Lagerung ist Narwhal 2 miteinem Standard-Typ-4-Wasserstoff-Zylinder aus Kohlefaser und mitAluminiumlegierung ausgestattet, der mindestens 500 Mal aufgefülltwerden kann. Außerdem hat das Ventil einen eingebautenTemperatursensor.30 km Video-Übertragungsreichweite und LTE-Modul"Nach der Bewältigung der Datenübertragungsprobleme haben wirfestgestellt, dass unsere Drohne für Langstreckenmissionen wirklichnützlich ist", so Herr Ling, CEO von BSHARK. Aus diesem Grund wurdeNarwhal 2 mit einer Senderreichweite von 30 km entwickelt. Mitweniger als 0,25 Sekunden Latenzzeit ist das LTE-Modul in der Lage,die Reichweite von UAVs zu erweitern, d. h. 3G / 4G, WIFI und andereLink-Methoden sind alle verfügbar, um die Drohnen undKontrollstationen zu verbinden.Narwal 2 ist für 6.800 US-Dollar erhältlich.Eine Wasserstoff-BetankungslösungOrca1, eine mobile Wasserstofftankstelle mit 99,999 %Ausgangsreinheit, ist bereits im Handel und macht dieWasserstoffversorgung im normalen Alltag zugänglich.Informationen zu BSHARKBasierend auf der nachhaltigen Nutzung derWasserstoff-Brennstoffzelle zur Verlängerung der Flugzeit vonDrohnen, ist BSHARK bestrebt, die Harmonie zwischen Flugspaß undUmwelt- und Sicherheitsmerkmalen zu erreichen. BSHARK willWasserstoff-Brennstoffzellen-Drohnen zu erschwinglichen Preisen aufdem kommerziellen Markt anbieten.Veranstaltungsvideo starten: https://youtu.be/4FhAFFMM8aIWeitereInformationen auf: www.bsharktech.comSalvador Mythinfo@bsharktech.com +86-755-2305-4132Original-Content von: BSHARK, übermittelt durch news aktuell