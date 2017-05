BSE Sensex: Warum Indiens Aktienmarkt noch mehr Potential hat!

Lieber Leser,

der indische Leitindex BSE Sensex hat sich über die 30.000-Punkte-Marke vorgewagt und kürzlich ein neues Allzeithoch bei knapp über 30.300 Punkten erzielt. Unter erfahrenen Tradern und Analysten wird Indiens Aktienmarkt aktuell sehr hoch gehandelt, nicht zuletzt aufgrund der anziehenden Konjunktur, aber auch aufgrund der politischen Veränderungen und damit einhergehenden ökonomischen Maßnahmen.

Indien wie USA?

Im Grunde genommen könnte man sagen, dass in Indien aktuell in etwa die gleiche Situation wie in den USA vorherrscht. Sicherlich sind beide Märkte vom Investment-Grade Status nicht zu vergleichen. In beiden Ländern spielen jedoch aktuell Erwartungen an politisch motivierte Maßnahmen eine große Rolle. Die Korrekturphase, die sich zuletzt im Zuge der Wahl des aktuellen Premierministers Modi und seiner Währungsreform ereignete, gilt als überstanden. Die erfolgreiche Währungsreform des neuen Premierministers zeigt die Konsequenz bezüglich geplanter Maßnahmen und dürfte bei den Anlegern für Vertrauen gesorgt haben.

Neue Steuerreform soll vor allem Kleinunternehmen entlasten

Und während Trumps Agenda derzeit im politischen Wirr-Warr zu versinken droht, tritt in Indien ab Juli voraussichtlich die nächste Reform in Kraft. Nämlich die Vereinheitlichung der Umsatzsteuer. Diese Reform soll zum Großteil den bürokratischen Aufwand, der auf den Unternehmen und damit deren Bilanzen lastet, verringern. Es wird damit gerechnet, dass damit besonders KMUs eine enorme Entlastung gewährt wird.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.