Erweiterte Funktionen
Banco Santander Chile ADR - BSA: DIVIDEND INFORMATION - 27.04.2020 - 5
27.04.20 07:57
Xetra Newsboard
FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 27.04.2020 EX DIVIDENDE GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH LEIDER NICHT ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS. THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL BE 27.04.2020. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME BSA XFRA US05965X1090 BCO SANTAN.CHILE ADR/1039,
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|12,80 €
|12,60 €
|0,20 €
|+1,59%
|27.04./09:32
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US05965X1090
|904916
|26,81 €
|10,50 €
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.