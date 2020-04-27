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Banco Santander Chile ADR - BSA: DIVIDEND INFORMATION - 27.04.2020 - 5




27.04.20 07:57
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FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 27.04.2020 EX DIVIDENDE GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH LEIDER NICHT ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS. THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL BE 27.04.2020. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME BSA XFRA US05965X1090 BCO SANTAN.CHILE ADR/1039,

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12,80 € 12,60 € 0,20 € +1,59% 27.04./09:32
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US05965X1090 904916 26,81 € 10,50 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
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