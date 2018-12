BRITA veröffentlicht Corporate Responsibility Bericht 2018 (FOTO)

Taunusstein (ots) -BRITA, der Experte auf dem Gebiet der Trinkwasseroptimierung und-individualisierung, ist ein werteorientiertes Familienunternehmenund integriert nachhaltiges Handeln und verantwortungsbewusstenUmgang mit Ressourcen kontinuierlich weiter in seineUnternehmenskultur und Strategie. Das breitgefächerte Engagementfasst BRITA unter seinem Ansatz "Balance the Impact" zusammen. Wiesich dieser Ansatz in den vergangenen beiden Jahren weiterentwickelthat und welche Schritte und Inhalte daraus entstanden sind, kann nunim aktuellen BRITA Corporate Responsibility Bericht 2018 nachgelesenwerden.Heute liegt die vierte Ausgabe des BRITA Corporate ResponsibilityBerichts in deutscher und in englischer Sprache und bereits daszweite Mal im aufmerksamkeitsstarken Format einer Tageszeitung vor -zu den Berichtsjahren 2016/17 und erneut mit einer Fülleinspirierender und spannender Inhalte.Für BRITA CEO Markus Hankammer steht der Nachhaltigkeitsgedankeunverkennbar im Kern seines Unternehmens und dessen Handelns: "Mitunserer Vision ,Wir werden die Art und Weise, wie Menschen Wassertrinken, nachhaltig verändern' hat unsere weltweite BRITA-Familie einklares Ziel vor Augen. Und damit gehen wir stetig weiter auf dem Weg,Menschen nachhaltige Alternativen zu Wasser aus Plastikflaschen zubieten. Egal ob im Haushalt, unterwegs, in der Gastronomie oder inBüros, Kliniken und Schulen. Angesichts der rasant steigenden,verheerenden Plastikmüllproblematik ist das ein besonders bedeutsamesZiel, das unsere Mitarbeiter in hohem Maße inspiriert und anspornt.BRITA setzt mit seiner Unterstützung der weltweit größtengemeinnützigen Organisation zum Schutz von Walen und Delfinen Whaleand Dolphin Conservation (WDC) und der Kampagne ,Weniger Plastik istMeer' ein starkes Signal gegen diese Umweltkatastrophe."Wie das Unternehmen seine Vision verfolgt, schlägt sich bereits inansehnlichen Zahlen nieder: 2017 wurden beispielsweise durch denGenuss von BRITA-gefiltertem Wasser anstelle von Flaschenwasser mehrals 300.000 Tonnen CO2 eingespart, denn BRITA-gefiltertes Wasser hateinen rund 25-mal niedrigeren CO2-Fußabdruck. Die Einsparungentspricht dem jährlichen CO2-Ausstoß von 150.000 Mittelklassewagen.Zur Umsetzung des Nachhaltigkeitsgedankens quer durch dasUnternehmen hat BRITA mit "Balance the Impact" einen eigenen,ganzheitlichen Ansatz entwickelt. Statt einen einfachen Weg zubeschreiten und Zertifikate zu kaufen, sucht und definiert BRITAeigeninitiativ Lösungen, die Umweltauswirkungen derGeschäftsaktivitäten bzw. den CO2-Fußabdruck des Unternehmens durchkonkrete Maßnahmen zu reduzieren und sozusagen auszubalancieren.Diesem Ansatz folgend hat BRITA in den Berichtsjahren 2016 und 2017die Datenerhebungen auf weitere internationale Tochtergesellschaftenausgeweitet und erneut den CO2-Fußabdruck des Unternehmens berechnet.Relativ zum Umsatz konnte BRITA die Emissionen aus Energieverbräuchenvon 2015 bis 2017 konstant halten und teilweise auch reduzieren.Außerdem bezieht das Unternehmen über 90 Prozent seines weltweitenStrombedarfs aus erneuerbaren Energien.Auch im Hinblick auf Fokussierung, Systematisierung undstrategische Verankerung von Corporate Responsibility ging BRITAeinen Schritt weiter. So wurden z. B. in einer internenWesentlichkeitsanalyse durch die Fachabteilungen die Handlungsfelderdefiniert, die für BRITA besonders relevant sind:"Produktverantwortung", "Schutz der Umwelt", "ProduktivesArbeitsumfeld", "Gesellschaftliche Verantwortung" und "Verantwortungfür die Lieferkette".Die klare Struktur des BRITA Corporate Responsibility Berichtsbilden die drei großen Kapitel "#Product", "#People" und "#Planet".Dr. Sabine Rohlff, Leiterin Unternehmenskommunikation bei BRITA,erläutert: "Wir berichten darüber in einem lebendigen undanschaulichen Mix aus Zahlen, Daten und Fakten einerseits sowieBildstrecken und Grafiken und vor allem magazinigen Storiesandererseits, die einen Blick hinter die BRITA-Kulissen ermöglichen.So bereitet die Publikation das breite Thema der unternehmerischenVerantwortung für sehr vielfältige Zielgruppen interessant undlebendig auf." Meike Rapp, Managerin Sustainability bei BRITA, führtweiter aus: "Das Thema ist längst auch bei unseren Kunden undKonsumenten angekommen, die je nach Herkunftsland und Themengebietgewisse Standards bei Unternehmen voraussetzen und damit wichtigeTreiber des Themas Corporate Responsibility sind. In unserem Berichthaben wir die Möglichkeit, überzeugend darzustellen, wie wir unsererVerantwortung beispielsweise in den Bereichen Umweltschutz oderLieferantenmanagement nachkommen."In seiner Form und auch inhaltlich orientiert sich der BRITACorporate Responsibility Bericht an dem international anerkanntenStandard der Global Reporting Initiative (GRI).Ein PDF des Berichts zum Download finden Sie unter www.brita.de.Zur BRITA Gruppe:Mit einem Gesamtumsatz von 494 Millionen Euro im Geschäftsjahr2017 und 1.827 Mitarbeitern weltweit (davon 942 in Deutschland) istdie BRITA Gruppe eines der führenden Unternehmen in derTrinkwasseroptimierung, und ihre Traditionsmarke BRITA hält eineSpitzenposition im globalen Wasserfiltermarkt. DasFamilienunternehmen mit Hauptsitz in Taunusstein bei Wiesbaden istdurch 28 nationale und internationale Tochtergesellschaften bzw.Betriebsstätten sowie Beteiligungen, Vertriebs- und Industriepartnerin 66 Ländern auf allen fünf Kontinenten vertreten. Es betreibtProduktionsstätten in Deutschland, Großbritannien, der Schweiz,Italien und China. Gegründet 1966, entwickelt, produziert undvertreibt der Erfinder des Tisch-Wasserfilters für den Haushalt heuteein breites Spektrum innovativer Lösungen für dieTrinkwasseroptimierung, für den privaten (Tisch-Wasserfilter,leitungsgebundene Systeme sowie die BRITA Integrated Solutions fürElektroklein- und -großgeräte namhafter Hersteller) und dengewerblichen Gebrauch (Lösungen für Hotellerie, Gastronomie, Cateringund Vending) sowie leitungsgebundene Wasserspender für Büros,Schulen, die Gastronomie und den hygienesensiblen Care-Bereich(Krankenhäuser, Pflegeheime). Seit 2016 setzt sich BRITA gemeinsammit Whale und Dolphin Conservation (WDC) für den Schutz der Ozeanevor Plastikmüll und damit den Schutz von Walen und Delfinen ein.Weitere Informationen: www.brita.de.