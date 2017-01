BRITA investiert weiter in das zukunftsträchtige Geschäftsfeld der leitungsgebundenen Wasserspender (FOTO)

Taunusstein (ots) -Experte für Trinkwasseroptimierung erwirbt O Original, den in denNiederlanden führenden Premiumanbieter von Wasserspendern für denHoreca-BereichDie BRITA GmbH, eines der weltweit führenden Unternehmen auf demGebiet der Trinkwasseroptimierung, baut den Geschäftsbereich derleitungsgebundenen Wasserspender (Dispenser) konsequent weiter aus.Vor Ende des Jahres 2016 hat die BRITA GmbH O Original B.V. mit Sitzin S'Graveland erworben.O Original B.V. wurde 2002 gegründet und hat seither großen Erfolgmit der Vermarktung von Dispensern und gebrandeten Flaschen sowie dementsprechenden Service. Vom Unternehmenssitz in S'Graveland beiAmsterdam aus werden Kunden in Benelux bedient; der regionaleSchwerpunkt liegt dabei auf den Niederlanden. O Originals Erfolg lagzunächst vor allem in der Konzentration auf die Sternegastronomie,insbesondere die durch den Guide Michelin ausgezeichneten Restaurants(z.B. Restaurant De Librije ***, Zwolle, Restaurant Tribeca **,Heeze), und Premium-Hotelketten wie Marriott, Sheraton undSteigenberger. Mittlerweile hat sich das Kundenspektrum aufGastronomieexperten aus allen Horeca-Bereichen (Hotel, Gastronomieund Catering) sowie Unternehmen erweitert, die die Dispenser für dieVersorgung ihrer Mitarbeiter und die Bewirtung von Gästen nutzen.O Original wird damit Teil des Wasserspendergeschäfts desTaunussteiner Experten für Trinkwasseroptimierung und-individualisierung, für das erst vor wenigen Jahren in der BRITAGruppe der Grundstein gelegt wurde. Von Anbeginn verfolgt BRITA mitden Dispensern eine sehr dynamische Wachstums- undInternationalisierungsstrategie in Verbindung mit M&A-Aktivitäten:2010 in Deutschland gestartet, ist BRITA mit seinem Dispensergeschäftaktuell bereits in über zehn Ländern mit eigenen Organisationenvertreten und generiert über 50 Millionen Euro Umsatz.Insgesamt entwickelt sich das Wasserspendersegment für BRITA inEuropa sehr vielversprechend. Markus Kirschner, Senior Vice PresidentEMEAA und Mitglied des BRITA Executive Board, führt aus: "Wir gehenhiermit einen weiteren wichtigen Schritt in dem konsequenten Ausbauunseres Dispensergeschäfts. Die neue Akquisition bringt uns inunserem Vorhaben, dieses Geschäft in Benelux rasch auszurollen, aufAnhieb einen großen Schritt weiter."Mit der Integration in die BRITA Gruppe wird O Original künftigals BRITA Vivreau B.V. firmieren. Alle Mitarbeiter von O Originalwerden übernommen. Markus Kirschner: "Gemeinsam mit dem bisherigenEigentümer Erwin Hooghiemstra, der für einen Übergangszeitraumweiterhin beratend zur Verfügung steht, werden wir die Kontinuitätdes bestehenden Geschäfts sicherstellen und den anspruchsvollenKunden weiterhin den gewohnten erstklassigen Service bieten."Zur BRITA Gruppe:Mit einem Gesamtumsatz von 429 Millionen Euro im Geschäftsjahr2015 und 1.480 Mitarbeitern weltweit (davon 785 in Deutschland) istdie BRITA Gruppe eines der führenden Unternehmen in derTrinkwasseroptimierung. Ihre Traditionsmarke BRITA - in vielenLändern ein Synonym für den Tisch-Wasserfilter - hat eineSpitzenposition im globalen Wasserfiltermarkt. DasFamilienunternehmen mit Hauptsitz in Taunusstein bei Wiesbaden istdurch 23 nationale und internationale Tochtergesellschaften bzw.Betriebsstätten sowie Beteiligungen, Vertriebs- und Industriepartnerin über 60 Ländern auf allen fünf Kontinenten vertreten. Es betreibtProduktionsstätten in Deutschland, Großbritannien, der Schweiz,Italien und China. Gegründet 1966, entwickelt, produziert undvertreibt der Erfinder des Tisch-Wasserfilters für den Haushalt heuteein breites Spektrum innovativer Lösungen für dieTrinkwasseroptimierung, für den privaten (Tisch-Wasserfilter,leitungsgebundene Systeme sowie die BRITA Integrated Solutions fürElektroklein- und -großgeräte namhafter Hersteller) und dengewerblichen Gebrauch (Lösungen für Hotellerie, Gastronomie, Cateringund Vending) sowie leitungsgebundene Wasserspender für Büros,Schulen, die Gastronomie und den hygienesensiblen Care-Bereich(Krankenhäuser, Pflegeheime). Weitere Informationen: www.brita.deAnsprechpartnerin für die Presse:Dr. Sabine Rohlff, Director Corporate Communications/PressesprecherinBRITA GmbHHeinrich-Hertz-Str. 465232 TaunussteinTel. +49 (0)6128 746-5743E-Mail: srohlff@brita.netOriginal-Content von: BRITA GmbH, übermittelt durch news aktuell