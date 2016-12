BRITA-Mitarbeiter spenden 6.000 Euro an die Bärenherz Stiftung / BRITA-Auszubildende organisierten Garagenverkauf an Mitarbeiter für den guten Zweck (FOTO)

Taunusstein (ots) -Mit der Spende wollen die Mitarbeiter des weltweiten Experten fürTrinkwasseroptimierung die wichtige Arbeit der Bärenherz Stiftungunterstützen. Den symbolischen Scheck händigte Dr. Sabine Rohlff alsPressesprecherin zusammen mit zwei BRITA-Auszubildenden derGeschäftsführerin der Stiftung Gabriele Müller aus.Die Auszubildenden der BRITA GmbH in Taunusstein haben durch einenGaragenverkauf an die Mitarbeiter 6.000 Euro eingenommen. Diegesamten Einnahmen kommen der Bärenherz Stiftung zugute, die dreiKinderhospize betreibt - davon zwei in Wiesbaden. Am gestrigenDienstag, 20. Dezember 2016, überreichte Dr. Sabine Rohlff,Pressesprecherin der BRITA GmbH, gemeinsam mit zweiBRITA-Auszubildenden, Janik Röhler und Michel Dott, offiziell denScheck an Gabriele Müller als Geschäftsführerin der BärenherzStiftung in Wiesbaden. "Es freut uns alle sehr, so die wichtigeArbeit der Bärenherz Stiftung unterstützen zu können", hob SabineRohlff hervor. "Soziales Engagement ist für uns ein festerBestandteil der Unternehmenskultur. Da ist es schön zu sehen, dassschon unsere Auszubildenden sich für gesellschaftliche Anliegeneinsetzen."Die Spendensumme setzt sich aus den Einnahmen zusammen, die dieBRITA-Auszubildenden bei einem internen Garagenverkauf vonBRITA-Produkten mit altem BRITA-Logo sowie die IT-Abteilung desUnternehmens beim Verkauf von gebrauchten Computern und Laptopseingenommen haben. Mitarbeiter konnten diese Produkte gegen einenSpendenbeitrag auf freiwilliger Basis erwerben. DieBRITA-Auszubildenden, die alles organisierten, freuen sich über denriesigen Erfolg der Aktion: "Wir bedanken uns ganz herzlich bei allenBRITA-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern, die sich beteiligt haben.Toll, dass so eine große Summe zusammen kam."Die Produkte, die übrig blieben, schenkte BRITA der Werkstättenfür Behinderte (WfB) in Wiesbaden. Die Mitarbeiterinnen undMitarbeiter der WfB unterstützen BRITA schon seit rund 20 Jahren beimRecycling von erschöpften Kartuschen und bei Verpackungsarbeiten.Die Bärenherz Stiftung betreibt drei Kinderhospize. Dort werdenKinder mit einer lebensverkürzenden Erkrankung gepflegt sowiezusammen mit ihren Familien betreut und begleitet. Die BärenherzStiftung ist auf Spenden angewiesen, denn die Zuschüsse über dieKranken- und Pflegekassen reichen bei weitem nicht aus, um dieumfassende Pflege und Begleitung der Kinder und Familien zuermöglichen.Die BRITA GmbH unterstützt regelmäßig karitative Zwecke in derRegion und auch über diese hinaus. So unterstützte der Experte fürTrinkwasseroptimierung beispielsweise 2012 die Wiesbadener Tafel,2013 die Clown-Doktoren im Rhein-Main-Gebiet, 2014 den World WideFund for Nature (WWF) sowie 2015 Flüchtlinge in Taunusstein durcheine Spende und schloss 2016 eine Exklusivkooperation mit der Wal-und Delfinschutzorganisation WDC (Whale and Dolphin Conservation).Zur BRITA Gruppe:Mit einem Gesamtumsatz von 429 Millionen Euro im Geschäftsjahr2015 und 1.480 Mitarbeitern weltweit (davon 785 in Deutschland) istdie BRITA Gruppe eines der führenden Unternehmen in derTrinkwasseroptimierung. Ihre Traditionsmarke BRITA - in vielenLändern ein Synonym für den Tisch-Wasserfilter - hat eineSpitzenposition im globalen Wasserfiltermarkt. DasFamilienunternehmen mit Hauptsitz in Taunusstein bei Wiesbaden istdurch 23 nationale und internationale Tochtergesellschaften bzw.Betriebsstätten sowie Beteiligungen, Vertriebs- und Industriepartnerin über 60 Ländern auf allen fünf Kontinenten vertreten. Es betreibtProduktionsstätten in Deutschland, Großbritannien, der Schweiz,Italien und China. Gegründet 1966, entwickelt, produziert undvertreibt der Erfinder des Tisch-Wasserfilters für den Haushalt heuteein breites Spektrum innovativer Lösungen für dieTrinkwasseroptimierung, für den privaten (Tisch-Wasserfilter,leitungsgebundene Systeme sowie die BRITA Integrated Solutions fürElektroklein- und -großgeräte namhafter Hersteller) und dengewerblichen Gebrauch (Lösungen für Hotellerie, Gastronomie, Cateringund Vending) sowie leitungsgebundene Wasserspender für Büros,Schulen, die Gastronomie und den hygienesensiblen Care-Bereich(Krankenhäuser, Pflegeheime). Weitere Informationen: www.brita.de.Ansprechpartnerin für die Presse:Dr. Sabine Rohlff, Director Corporate Communications/PressesprecherinBRITA GmbHHeinrich-Hertz-Str. 465232 TaunussteinTel. +49 (0)6128 746-5743E-Mail: srohlff@brita.netOriginal-Content von: BRITA GmbH, übermittelt durch news aktuell