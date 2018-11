BRISANT EXKLUSIV: David Garrett zur Familienplanung - Kinder spielen bei ihm noch keine Geige

Leipzig (ots) -Im BRISANT-Interview schlägt der Stargeiger nachdenkliche Töne an2018 hatte es für David Garrett ganz besonders in sich: Ein halbesJahr lang hatte er wegen eines schweren Bandscheibenvorfallsabsolutes Spielverbot - nicht einmal in die Hand nehmen durfte erseine Stradivari aus dem Jahr 1716. Sechs Monate, über die er imBRISANT-Interview ins Grübeln kommt: "Klar ist es belastend! Mandenkt schon darüber nach: Wird das alles wieder? Und dann macht mansich Sorgen."Die Sorgen waren jedoch unbegründet, seit zwei Monaten ist diemusikalische Zwangspause beendet. David Garrett ist wieder unterwegs,spielt Konzert um Konzert und arrangiert daneben neue Musik. Freizeitgibt es für den 38-Jährigen kaum - und wenn doch, wird sie intensivgenutzt: Das Interview mit BRISANT-Promi-Expertin Susanne Klehn fandauf seinen ausdrücklichen Wunsch im Leipziger Zoo statt, spontan hatder Tierliebhaber ("Ich bin ein sehr naturverbundener Mensch") dabeieine Patenschaft für drei Erdmännchen übernommen. Auch Kinder sindfür den Frauenschwarm durchaus ein Thema - allerdings nicht aktuell:"Bei mir ist es schon so, dass ich immer noch nicht konkret an derFamilienplanung dran bin. Aber ich glaub, dass man auch in eineremotional gefestigten Situation sein muss - und auch beruflich musses besser passen als jetzt gerade."Wann es bei David Garrett passt, wird sich zeigen - wichtig istihm ganz besonders, dass er von seinem Umfeld in allen Lebenslagenintensiv unterstützt wird: "Bei der Gesundheit oder wenn's mal nichtso gut läuft, dann kämpfe ich mich durch. Dafür habe ich meineFamilie und meine Freunde, die helfen mir da durch. Ich bin zuhundert Prozent überzeugt, dass man immer mit einem offenen Herzendurchs Leben gehen muss. Auch wenn man mal schlechte Erfahrungengemacht hat. Ich will nicht mit Vorurteilen durchs Leben gehen. Ichhab sicher viel gelernt in meinem Leben, aber diese schöneGrundnaivität, Menschen die Möglichkeit zu geben, mich kennenzulernen- die will ich nicht verlieren."Dieser Meldungstext sowie das im Anhang beigefügte Bild- undVideomaterial ist bei Nennung des Sendetitels und der Sendezeitsofort frei zur Veröffentlichung.BRISANTMittwoch, 21.11.2018, 17:15 Uhr im ERSTENhttps://www.mdr.de/brisantPressekontakt:MDR, Annette Mugrauer, Redaktionsleiterin,E-Mail: annette.mugrauer@mdr.de, Tel.: (0341) 3 00 42 97Original-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell