BRIGITTE startet neues Nachhaltigkeitsmagazin

Hamburg (ots) - Die BRIGITTE startet im Herbst 2019 eine neue LineExtension zum Thema Nachhaltigkeit. Es handelt sich um ein Magazinfür Frauen ab 25 Jahren, die sich für gesellschaftliche, zeitgeistigeund vor allem umweltpolitische Themen interessieren und nachMöglichkeiten suchen, das eigene Leben noch mehr in Einklang mit derNatur zu bringen. Das Heft soll Interesse am Thema Nachhaltigkeitwecken und zeigen, wie sich ein nachhaltiger Lebensstil ohne großenAufwand in den Alltag integrieren lässt. Das Themenspektrum wird vonFair Fashion und Naturkosmetik über plastikfreies Einkaufen undnachhaltiges Kochen bis hin zu Denkanstößen und Tipps, was derEinzelne tun kann, reichen. Der Copypreis wird 5,90 Euro betragen,und das Heft erscheint in einer Druckauflage von 120.000 Exemplaren.