BRIGITTE launcht neues Psychologiemagazin: BRIGITTE LEBEN - Das Coachingmagazin mit Bestsellerautorin Stefanie Stahl

Hamburg (ots) - Heute erscheint BRIGITTE LEBEN - Das Coachingmagazin mitStefanie Stahl, Deutschlands bekanntester Psychotherapeutin undBestsellerautorin ("Das Kind in dir muss Heimat finden"). Das Magazin, das denFrauen hilft, sich selbst, ihre Geschichte, ihre Position in der Welt besser zuverstehen; angereichert mit persönlichen Coachings und konkretem Rat vonDeutschlands bekanntester Psychotherapeutin. Das Heft greift aktuellegesellschaftliche und psychologische Fragen auf. Im Mittelpunkt stehen diegroßen Fragen der Persönlichkeitsentwicklung; es geht um positive Veränderungenin allen Lebensbereichen und um die Frage, wie wir in unseren Beziehungenglücklicher werden.Mit Selbstcoaching-Anleitungen und Reportagen, in persönlichen Kolumnen undBerichten möchte BRIGITTE LEBEN für die Leser*innen da sein, ihre Sorgen ernstnehmen, mit handfesten Ideen unterstützen und gleichzeitig unterhalten. In derTitelgeschichte der ersten Ausgabe von BRIGITTE LEBEN widmet sich Stefanie Stahldem Thema Selbstliebe und wie man sie lernen kann. Ein großer Psychotest vonStefanie Stahl beschäftigt sich mit der Frage, welcher Nähe-Typ wir sind und wieviel Nähe wir wirklich brauchen. Die Rubrik "Die Normalgestörten" nimmtAlltagsmacken unter die Lupe - und erklärt, wie man gut mit ihnen lebt.Stefanie Stahl: "Dieses Magazin in den Händen zu halten ist ein besondererMoment für mich. Ich bin stolz, gemeinsam mit einem tollen Redaktionsteam derBRIGITTE dieses neue Heftkonzept entwickelt zu haben. Ich hoffe, dass wir vieleLeser*innen beraten und unterstützen können."Brigitte Huber, Chefredakteurin BRIGITTE-Gruppe: "BRIGITTE LEBEN bietet ihrenLeser*innen Psychotainment und keine bleischwere Psychokost. Wir möchten dieFrauen ansprechen, berühren und unterstützen, die an ihrer persönlichenWeiterentwicklung interessiert sind und nach einem erfüllten Leben streben."Meike Dinklage, Redaktionsleiterin BRIGITTE LEBEN: "Wie oft sucht man einenguten Rat oder eine Orientierung, um mit den Knackpunkten in seinem Lebenweiter zu kommen. BRIGITTE LEBEN bietet genau das: Hilfe zum Selbstcoaching undein tieferes Verständnis für die Muster, die uns prägen - und die wir unbewusstmit uns herumtragen. Klingt bierernst, aber bei uns ist das keine Schwerstarbeit - denn das geht auch mit Humor."BRIGITTE LEBEN - Das Coachingmagazin mit Stefanie Stahl erscheint zum Copypreisvon 9,80 Euro mit einer Druckauflage von 100.000 Exemplaren und zwei Ausgaben imJahr.