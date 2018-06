Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Hamburg (ots) - Top-Speaker wie Dr. Franziska Giffey, RichardDavid Precht, Ildikó von Kürthy, Lisa Ortgies, Stephenie Landry, RalfKleber und Léa Linster dabeiAm 27. September lädt BRIGITTE rund 1000 Interessierte zum viertenSymposium nach Essen ein - erstmals in Kooperation mir der AmazonAcademy. Das Thema: "Mein Leben, mein Job und ich". Die gemeinsameVeranstaltung möchte Frauen unterstützen und ermutigen, sich mehrzuzutrauen. Sie richtet sich an unternehmerisch denkende Frauen, diemehr über ihre persönlichen Stärken wissen möchten, die nach neuenHerausforderungen im Job suchen, die nach einer Auszeit zurück in denBeruf wollen, die eine neue Existenz gründen oder sich fit für dienächste Führungsposition machen möchten. Unterstützt wird dieVeranstaltung von Schirmherrin Dr. Franziska Giffey, Bundesministerinfür Familie, Senioren, Frauen und Jugend.Für die Teilnehmerinnen bietet das ganztägige Programm mitImpulsvorträgen, Podiumsdiskussionen, Meet-Ups und Classes Anregungenund ermöglicht einen intensiven und persönlichen Austausch. Eserwartet sie ein Tag voller Impulse rund um Karriere undPersönlichkeitsentwicklung. Erfahrene Top-Coaches, Berater, Speakerwie Dr. Franziska Giffey, Richard David Precht, Ildikó von Kürthy,Lisa Ortgies und Léa Linster sowie die BRIGITTE-Redaktion bieten einvielfältiges Programm zu den Themen New Work, Kommunikation,Netzwerken, Selbstmanagement, Business-Styling und Finanzen. ZuThemen wie Unternehmertum, E-Commerce oder Self-Publishing gebenExperten der Amazon Academy in Vorträgen und Workshops Tipps underleichtern somit die direkte Umsetzung in die Praxis - mit dabeisind Ralf Kleber, Country Manager Amazon.de, Stephenie Landry, GlobalVice President AmazonFresh, Prime Now & Amazon Restaurants, farmtexGeschäftsführerin Ines Spanier, Bestseller-Autorin Catherine Shepherdoder die Gründerin des gemeinnützigen Vereins tatkräftig e.V. MiriamSchwartz.Die Besucher können an diesem Tag inspirierende Frauen treffen,ihr Netzwerk ausbauen, Ideen einfangen und sich praktischen Rat undwertvolle Impulse einholen. BRIGITTE-Chefredakteurin Brigitte Huberwird die Eröffnungsdiskussion "Den eigenen Weg gehen" moderieren, ander u.a. Fränzi Kühne, Co-Gründerin und -Geschäftsführerin derAgentur TLGG, Ralf Kleber, Country Manager Amazon.de, und SonjaJost, CEO "Green Chemistry Startups" DexLeChem, teilnehmen werden.In Kooperation mit der Amazon Academy findet das BRIGITTESymposium am 27. September 2018 ab 9:00 Uhr im Colosseum Theater inEssen, Altendorfer Straße 1 statt. Interessierte können sich unterwww.brigitte.de/symposium ihre Teilnahme sichern - reguläre Tickets299,00 Euro, für Abonnenten von BRIGITTE und BRIGITTE WOMAN 199,00Euro.Über die BRIGITTE Academy:Die BRIGITTE Academy ist Teil des großen Kosmos von BRIGITTE,Deutschlands führendem Frauenmagazin. Die Academy ist die Adresse fürpersönliche Weiterentwicklung - im Beruf und im Privatleben. Frauensollen auf diesen Wegen unterstützt und ermutigt werden, sich mehrzuzutrauen - und mehr zu fordern. Dabei gibt die BRIGITTE AcademyÜberblick und Orientierung, zeigt ungeahnte Chancen und Perspektivenauf, vermittelt Wissen und Skills und lädt zum Austausch unterGleichgesinnten ein. Mit einem großen Angebot an übersichtlichen,anwendungsorientierten Fortbildungsmaßnahmen können sich Fraueninnerhalb der BRIGITTE Academy in den verschiedensten beruflichenThemen eine fundierte Basis verschaffen und diese weiter ausbauen.Egal, ob beim E-Learning zuhause auf der Couch oder mit vielenanderen Frauen beim großen Job-Symposium.Über die Amazon Academy:Bereits seit 2015 ist die Amazon Academy Treffpunkt fürZukunftsoptimisten, Vordenker und Macher der Digitalisierung. Sie istOrt für Inspiration und Austausch - und Gelegenheit zum Ergründen vonTrends und Ideen. Informationen zur Amazon Academy gibt es hier:http://blog.aboutamazon.dePressekontakt BRIGITTE:Maike PelikanStellv. Leiterin MarkenkommunikationGruner + Jahr GmbHTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.dePressekontakt Amazon:Ole WulffCorporate CommunicationsTel: +49 (0) 89 / 35803 - 530E-Mail: owulff@amazon.comOriginal-Content von: Gruner+Jahr, BRIGITTE, übermittelt durch news aktuell