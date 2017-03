BRIGITTE Shopping Days mit der BRIGITTE Shopping-Card (FOTO)

Hamburg (ots) -Endlich sind sie da - die BRIGITTE SHOPPING DAYS: Vom 17. März biszum 1. April können die BRIGITTE-Leserinnen und -Userinnen mit derBRIGITTE SHOPPING CARD zwei Wochen zahlreiche Rabatte und Aktionenbei über 30 Partnern aus den Kategorien Mode, Beauty, Food, Livingund Lifestyle nutzen. Eingekauft werden kann im Handel oder über dieOnline-Stores. Im Heft werden die exklusiven Vorteile in einemShopping-Special vorgestellt und auf BRIGITTE.DE und der MobilenWebsite bzw. in der BRIGITTE-Android- und iPhone-App wird dieVorteilswelt für die User ebenfalls groß aufbereitet.Bekannte Marken wie Boden, Braun, Flaconi, Conleys, Madeleine,Laurèl, Mustang, Gerry Weber, Westwing Now oder Uniqlo nehmen an denBRIGITTE SHOPPING DAYS teil. Die Shopping Card wird einfach beimBezahlen in den teilnehmenden Geschäften vorgezeigt. Wer lieber vonzu Hause oder unterwegs shoppt, findet im Heft und in derBRIGITTE-App alle entsprechenden Rabattcodes der teilnehmendenMarken, die beim Einkaufen angegeben werden müssen.Iliane Weiß, Gruner + Jahr Publisher WOMEN, PEOPLE & FASHION: "Wirfreuen uns riesig über das positive Feedback aus dem Anzeigenmarkt zuunseren BRIGITTE SHOPPING DAYS und wünschen unseren Leserinnen ganzviel Shoppingspaß. Im Herbst wird es bereits eine zweite BRIGITTESHOPPING CARD geben. Das Interesse unserer Anzeigenkunden ist sehrgroß, dem kommen wir natürlich gern nach. In der BRIGITTE-Ausgabe Nr.20/2017 wird die nächste Karte auf dem Titel zu finden sein."Pressekontakt:Maike PelikanStellv. Leiterin MarkenkommunikationGruner + Jahr GmbH & Co KGTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, BRIGITTE, übermittelt durch news aktuell