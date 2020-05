Hamburg (ots) - Die BRIGITTE hat gemeinsam mit dem Modeunternehmen gardeur Mund-Nasen-Masken für Damen, Herren und Kinder designt, die gardeur in den eigenen Werken produziert hat. Eine dieser wiederverwendbaren Mund-Nasen-Masken kostet 14 Euro - und nach Bestellung gehen davon sieben Euro als Spende an Save the Children. Sie fließt in die weltweite Corona-Nothilfe der Kinderrechtsorganisation und wird dort eingesetzt, wo sie am dringendsten benötigt wird. Mit den Spenden sollen die bestehenden Hilfsprogramme fortgesetzt und um den Schutz vor der Pandemie erweitert werden. Save the Children arbeitet aktuell in 113 Ländern weltweit, und die meisten sind von COVID-19 betroffen.Schon Ende März erklärte der Berliner Virologe Christian Drosten, die Corona-Pandemie könne in armen Ländern ungeahnte Bilder hervorbringen. "Da wird es Szenen geben, die wir uns so heute nicht vorstellen können." Noch ist nicht absehbar, wie hart und wie lange die Krise diese Länder treffen wird. Aber sicher ist: Es wird sie anders treffen als uns, gravierender, umfassender. Die, die der Krise am schutzlosesten ausgesetzt sind, sind die Kinder.Zahlreiche Prominente unterstützen die Aktion "Ein Schutz fürs Leben", darunter Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern, Anne-Sophie Mutter, Violinistin, Caren Miosga, Journalistin und Moderatorin, Malu Dreyer, Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz, Jördis Triebel, Schauspielerin, und Dr. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung."Schon vor Corona starben jedes Jahr Millionen Kinder an Malaria, Lungenentzündung oder den Folgen von Mangelernährung, weil medizinische Hilfe fehlt", sagt Susanna Krüger, Vorsitzende der unabhängigen Kinderrechtsorganisation Save the Children Deutschland. "Mit Covid-19 droht nun eine Verschärfung der Lage."Brigitte Huber, Chefredakteurin BRIGITTE: "Die Ausbreitung zu verlangsamen, die wirtschaftlichen Folgen zu mildern, mitzuhelfen, dass die Kinder nicht all ihre Chancen auf Bildung und eine Perspektive verlieren - das ist das Ziel, das wir gemeinsam mit den BRIGITTE-Leserinnen anpacken wollen. Auch wenn wir gerade viel mit uns selbst zu tun haben: Nur mit unserer Unterstützung können die Folgen der Pandemie für die Kinder der Welt gelindert werden. Dafür brauchen sie unsere Solidarität. Helfen Sie mit, bestellen Sie eine Maske."Thomas Kültz, Geschäftsführer gardeur: "Soziales Engagement ist für uns ein wichtiges Thema - in Deutschland, in Tunesien, wo wir unsere Hosen fertigen, aber auch weltweit. Durch diese Gemeinschafts-Aktion möchten wir Kindern auf der ganzen Welt eine bessere Chance geben, die Folgen dieser Krise bewältigen zu können. Wir freuen uns über jeden einzelnen, der unser Projekt mit dem Erwerb einer Maske unterstützt."Die bei 60°C waschbaren Mund-Nasen-Masken in unterschiedlichen, modischen Designs sorgen durch eine gute Passform für ein angenehmes Tragegefühl. Sie sind vorgeformt genäht, sodass die Lippen bei korrektem Gebrauch nicht in Kontakt mit dem Stoff kommen. Die Masken lassen sich mit Bändern zum Knoten einfach hinter dem Kopf oder auch hinter den Ohren fixieren. Sie sind im Online-Shop von gardeur unter http://www.gardeur.de zu bestellen. Es fallen Versandkosten in Höhe von 2,95 Euro an.Über Save the ChildrenIm Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin und Kinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland und Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in über 110 Ländern im Einsatz. Save the Children ist da für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen - seit 100 Jahren und darüber hinaus. Diese Kinder zu schützen, zu stärken und zu fördern ist das zentrale Anliegen der Organisation. Die Schwerpunkte der Arbeit liegen in den Bereichen Schule und Bildung, Schutz vor Ausbeutung und Gewalt sowie Überleben und Gesundheit. Save the Children setzt sich ein für eine Welt, die die Rechte der Kinder achtet. Eine Welt, in der alle Kinder gesund und sicher leben und frei und selbstbestimmt aufwachsen können.Über BRIGITTEBRIGITTE ist Deutschlands führendes Frauenmagazin und die meistgelesene klassische Frauenzeitschrift. BRIGITTE weiß, was Frauen bewegt und kennt all ihre Facetten. Das Magazin hält die perfekte Mischung bei Auswahl und Umsetzung der Themen bereit und bietet die Vielfalt, die Frauen interessiert: Mode, Beauty, Kultur, Reise, Kochen, Gesundheit und Wohnen - mit erstklassigem Service und stets auf Augenhöhe der Leserin. BRIGITTE nimmt aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen auf, die Frauen betreffen - leicht und emotional, aber nie oberflächlich. Reportagen, Porträts und Dossiers überzeugen mit starken journalistischen Inhalten.Über gardeurgardeur ist ein echter Hosenspezialist! Am Unternehmenssitz in Mönchengladbach werden seit 1920 hochwertige Damen- und Herrenhosen sowie Damenröcke entworfen. Bereits seit 45 Jahren wird in den eigenen Werken in der Nähe von Tunis, Tunesien, produziert. Hier kämpft das Unternehmen für hohe soziale Standards, Bildung und die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. gardeur verfolgt stets das Ziel, seinen Kunden Produkte von höchster Qualität und mit perfekter Passform zu bieten. Die Liebe zum Detail und zum Produkt selbst ist dabei ein entscheidender Faktor. gardeur beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter und beliefert circa 2.700 Kunden weltweit.