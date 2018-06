BRIGITTE STYLE DAY in Hamburg / Bereits nach zehn Tagen ausverkauft

Hamburg (ots) - Am 20. Oktober 2018 findet der erste BRIGITTESTYLE DAY im Verlagshaus Gruner + Jahr in Hamburg statt. DieBesucherinnen erwarten spannende Mode- und Beauty-Workshops, beidenen sie viele Tipps bekommen und Tricks rund um die Themen Styling,Make-up und Pflege erfahren. Renommierte Speaker sollen den GästenAnregungen und neue Impulse geben. Auf der Style-Plaza können dieBesucherinnen vor Ort die aktuellen Kollektionen großer Modelabelsausprobieren und Produkte namhafter Kosmetikfirmen testen.Unternehmen wie Batiste, Dr. Hauschka, Sensai, Lavera, Weleda,Stehmann und C&A erwarten die 500 Gäste. Die Veranstaltung istausverkauft: Die BRIGITTE-Leserinnen haben innerhalb von zehn Tagenalle verfügbaren Tickets zum Preis von 29 Euro (für Abonnentinnen)und 49 Euro erworben.Iliane Weiß, Gruner + Jahr Publisher WOMEN: "Wir sind von diesemErfolg regelrecht überrollt worden und freuen uns sehr über das großeInteresse unserer Leserinnen an den BRIGITTE-Veranstaltungen. DerErfolg spornt uns an, immer kreativer zu werden und an neuen Formatenzu feilen. Seien Sie gespannt, da geht noch was bei uns."Pressekontakt:BRIGITTEStellv. Leiterin MarkenkommunikationMaike PelikanGruner + Jahr GmbH & Co KGTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, BRIGITTE, übermittelt durch news aktuell