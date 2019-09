BRIGITTE-Arbeitgeberstudie 2019: Frauenförderung rückt in den Fokus der Unternehmen (FOTO)

Hamburg (ots) -Um Frauen eine Orientierungshilfe hinsichtlich guter Arbeitgeberzu bieten, hat BRIGITTE gemeinsam mit denPersonalmarketingexpert*innen von TERRITORY Embrace zum zweiten Malbundesweit Firmen aufgerufen, an der großenBRIGITTE-Arbeitgeberstudie teilzunehmen. Erfragt wurde, mit welchenMaßnahmen die Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen fördern, wiefamilienfreundlich, flexibel und transparent sie sind. 169Unternehmen beteiligten sich an der Umfrage, darunterKleinunternehmen aber auch DAX-Konzerne. 120 von ihnen erzieltenSpitzenbewertungen von vier oder fünf Sternen, das sind 29Bestplatzierte mehr als im Vorjahr. Das zeigt: Frauenförderung wirdden Unternehmen offenbar immer wichtiger.Im Zentrum der Bemühungen steht dabei die Vereinbarkeit von Berufund Familie. Fast alle Studienteilnehmer (88 Prozent) ermöglichenihren Mitarbeiter*innen im Homeoffice zu arbeiten, auch Sabbaticalssowie zusätzlicher unbezahlter Urlaub sind bei einem Großteil derUnternehmen (95 Prozent bzw. 88 Prozent) möglich. 40 Prozent derFirmen bieten eine Ganztagesbetreuung von schulpflichtigenMitarbeiterkindern während der Ferien. Interessant ist, dass auchbisher vernachlässigte Mitarbeitergruppen vermehrt in den Fokusrücken, zum Beispiel Väter: In einigen Firmen können neuerdings Väterwie Mütter zusätzlich zur Elternzeit eine mehrmonatige Eltern-Auszeit("Parental Leave") nehmen, und das bei vollem Gehalt. So sollen dieVäter motiviert werden, ihre Rolle als Elternteil aktiverwahrzunehmen.Das Thema Chancengleichheit steht bei den befragten Firmenebenfalls hoch im Kurs. So arbeiten beispielsweise zwei Drittel mitstandardisierten Bewerbungsprozessen, die den Effekt von unbewusstenVorurteilen bei der Einstellung nachweisbar mindern. Bei 39 Prozentder teilnehmenden Unternehmen gibt es transparenteBeförderungskriterien, die den Mitarbeiter*innen bekannt sind. Auchdie Resonanz auf das 2017 in Kraft getreteneEntgelttransparenzgesetz, das die faire Bezahlung von Frauen undMännern in Unternehmen fördern soll, war bei den Studienteilnehmernvergleichsweise groß: In 42 Prozent der befragten Unternehmen hatmindestens ein*e Mitarbeiter*in um Auskunft gebeten, wie vielBeschäftigte des anderen Geschlechtes in einer vergleichbarenPosition im Mittel verdienen. Die deutsche Durchschnittsquote liegthier bei nur 14 Prozent. "Gehaltstransparenz scheint bei denbefragten Firmen kein Tabuthema zu sein", sagt Studienleiterin AnaFernandez-Mühl von Territory Embrace. "Das ist zwar keine Garantiefür Equal Pay, doch ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung."Ebenfalls erfreulich: Der Frauenanteil auf der oberstenFührungsebene ist bei den Studienteilnehmern vergleichsweise hoch. InBetrieben mit bis zu 200 Beschäftigten liegt er bei 46 Prozent, inFirmen mit mehr als 2000 Mitarbeiter*innen bei 19 Prozent. Setzt mandiese Zahlen jedoch in Relation zu dem meist hohen Frauenanteil inder Gesamtbelegschaft, fällt die Bilanz weniger positiv aus. Dennzwischen dem Frauenanteil in der Gesamtbelegschaft und dem auf derersten Führungsebene klafft eine durchschnittliche Lücke von 14Prozent - im Fall einer Chancengleichheit gäbe es diese Differenznicht. Es gibt also noch einiges zu tun, selbst für die Besten.Eine Übersicht aller 120 Betriebe mit Spitzenbewertungen von fünfoder vier Sternen sowie weiterführende Ergebnisse und Informationenzur Studie sind in der aktuellen Ausgabe der BRIGITTE zu finden(21/2019, ab heute im Handel). Vorgestellt werden die Ergebnissezudem auf dem Job-Symposium der BRIGITTE ACADEMY "Dein Job - DeinNetzwerk - Dein Erfolg" am 26. September 2019 im KurfürstlichenSchloss in Mainz. Weitere Informationen unterwww.brigitte.de/academy.Pressekontakt:Frauke MeierPR/Kommunikation BRIGITTEGruner + Jahr GmbHTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, BRIGITTE, übermittelt durch news aktuell