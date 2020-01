Hamburg (ots) - Finanzielle Unabhängigkeit und mehr Durchblick bei der eigenenVorsorge, das wünschen sich viele Frauen. Aber wie und wo fängt man imkomplizierten Finanzdschungel am besten an? Dieser Frage geht der neue Podcast"What The Finance?" der BRIGITTE Academy nach und erklärt in jeder Folge Themenwie Altersvorsorge, finanzielle Unabhängigkeit, Aktien, ETFs und Bitcoins aufeinfache Weise.Alle zwei Wochen spricht BRIGITTE-Redakteurin Anissa Brinkhoff (30), die sichselbst als Finanzlaie bezeichnet, mit unterschiedlichen Expert*innen und erfährtvon ihnen alles zu einem bestimmten Finanzthema. Die Folgen bauen chronologischaufeinander auf - von Einsteigerthemen wie unterschiedliche Kontomodelle hin zukomlexeren Inhalten wie Bitcoins. Damit liefert der neue Podcast eineStep-by-Step-Anleitung durch die Finanzwelt und soll Frauen motivieren, ihrefinanzielle Vorsorge selbst in die Hand zu nehmen.Anna van Koetsveld, Leiterin der BRIGITTE Academy: "Wir freuen uns sehr, dasswir nun auch einen Podcast im Portfolio der BRIGITTE Academy haben. Wie der Name'What The Finance?' suggeriert, ist das Thema nicht allzu beliebt - aber inZeiten einer unsicheren Rentenentwicklung kommen vor allem Frauen nicht daranvorbei, sich frühzeitig mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen. Mit Hilfeunseres Podcasts machen wir das komplexe Thema zugänglicher und wollen dieHörerinnen ermutigen, das Thema selbstbewusst anzugehen."Ab heute erscheint alle zwei Wochen eine neue Folge des Podcasts "What theFinance?" bei AudioNow, Spotify und iTunes. Weitere Informationen unterbrigitte.de/podcast.Pressekontakt:BRIGITTE-GruppeFrauke MeierGruner + Jahr GmbHTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.brigitte.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6788/4484233OTS: Gruner+Jahr, BRIGITTEOriginal-Content von: Gruner+Jahr, BRIGITTE, übermittelt durch news aktuell