BRIGITTE Academy Job-Symposium am 26. September 2019 in Mainz mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer als Schirmherrin

Hamburg (ots) - Am 26. September lädt die BRIGITTE Academy rund500 interessierte Frauen zum Job-Symposium nach Mainz ein. Dem Motto"Dein Job - Dein Netzwerk - Dein Erfolg" folgend, stehen die ThemenKarriere- und Persönlichkeitsentwicklung im Fokus der Veranstaltung.Ziel des Symposiums ist es, Frauen bei Fragen rund um Beruf undKarriere zu beraten und sie zu ermutigen, mehr für ihre Arbeit zufordern. Denn obwohl Männer und Frauen heutzutageverfassungsrechtlich gleichberechtigt sind, werden sie oftmals im Jobbenachteiligt - das gilt es zu ändern. Unterstützt wird dieVeranstaltung von Malu Dreyer, Ministerpräsidentin vonRheinland-Pfalz, die Schirmherrin des Job-Symposiums in Mainz ist undvor Ort die Eröffnungs-Keynote hält.Das BRIGITTE Academy Job-Symposium adressiert unterschiedlicheZielgruppen: Frauen, die sich beruflich neu orientieren möchten, dieden nächsten Schritt auf der Karriereleiter erklimmen wollen, dienach einer längeren Pause den Wiedereinstieg planen, die mehr überihre persönlichen Stärken erfahren wollen, Gründerinnen, Working Momsund viele mehr. Sie alle vereint der Wunsch ihr berufliches Netzwerkauszubauen und dafür bietet das Job-Symposium vielseitigeMöglichkeiten.Erfahrene Top-Coaches, namhafte Speaker sowie Expertinnen aus derBRIGITTE-Redaktion gestalten das ganztägige Programm mitImpulsvorträgen, Diskussionen, Business und Coaching Classes sowieMeet-Ups. Beispielsweise hält Bestsellerautorin und PsychotherapeutinStefanie Stahl einen Vortrag zum Thema "Jeder ist beziehungsfähig -Vom Geben und Nehmen beim Netzwerken". Zudem nehmen u. a. PhilippWestermeyer, Gründer von OMR, und Jasmin Arbabian-Vogel, Präsidentindes Verbandes deutscher Unternehmerinnen, an einer Diskussionsrundezum Thema "Mein Netzwerk von morgen" teil. Weiterhin präsentiertAnwältin und Kolumnistin Nina Straßner kreative Wege aus derTeilzeitfalle und Kommunikations-Coach Isabel García referiert überdie Kunst sich selbst zu präsentieren. Die Classes widmen sichunterschiedlichen Schwerpunkten, unter anderem geht es um FemaleLeadership, Selbstorganisation und Zeitmanagement, Neuorientierung imJob sowie professionelle Verhandlungstechniken.Das Job-Symposium findet am 26. September 2019 ab 9:00 Uhr imKurfürstlichen Schloss in Mainz (Peter-Altmeier-Allee 9) statt.Interessierte können sich unterhttps://academy.brigitte.de/jobsymposium2019 über das Programminformieren und ihre Teilnahme sichern. Regulär kosten die Tickets299,00 Euro, für Abonnenten von BRIGITTE und BRIGITTE WOMAN 199,00Euro.