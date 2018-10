BREAKING NEWS aus Grünwald / Das Tor zum Milliardenmarkt wurde aufgeschlossen: TELE 5 hat jetzt eine Mediathek-App (FOTO)

München (ots) -Hätte TELE 5 eine eigene Nachrichtensendung, dann wäre diebahnbrechendste aller Meldung heute wohl die in eigener Sache: DerFernsehsender aus Grünwald lanciert eine Mediathek-App und machtsomit ab sofort die Highlights aus dem eigenen Programm überall undzu jeder Zeit zugänglich.Von ausgewählten Spielfilmen, über handgemachte Eigenproduktionenbis hin zum Serien 1x1: Das Programm-Portfolio von TELE 5 goesmobile! Film-Liebhaber besonderer Genre wie Creature, Horror oderAction, wahre SchleFaZ-Fans, "Buffy - im Bann der Dämonen"-Anhängerund Freunde der verschiedenen Sci-Fi-Universen können ihrerLeidenschaft nun auch von unterwegs voll und ganz nachkommen. DieTELE 5 Mediathek-App versteht sich nicht allein als Ergänzung zumlinearen Programm - nirgendwo gibt es das Feinste vom Feinen aus derNische hochwertig, kuratiert und fein sortiert in einer App "to go"angeboten - das ist einzigartig und sogar kostenlos!Gemeinsam mit den führenden Computer-Experten BUZZWOO!, hat TELE 5die Mediathek-App entwickelt. BUZZWOO! ist seit Anfang 2018 diedigitale Lead-Agentur an der Seite des TV-Senders. Dieinhabergeführte Digitalagentur ist neben der technischenDienstleistung und Betreuung der Webseite www.tele5.de auch fürPerformance-Marketing und die Online-Redaktion verantwortlich.Bleiben Sie App to Date mit TELE 5.Die App als kostenfreien Download und weitere Informationen findenSie unter: www.tele5.de/appPressekontakt:TELE 5Manager KommunikationAlina HülskenTel.: +49 (89) 649568-189Alina.Huelsken@tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell