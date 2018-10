BREAKING NEWS: Edward Snowden am MCI

EDWARD SNOWDEN AM MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK -Donnerstag 18. Oktober 2018, 18:30-19:45 Uhr, CongressInnsbruckInnsbruck (ots) - Ein besonderes Highlight kann dieUnternehmerische Hochschule® in Innsbruck vermelden: WhistleblowerEdward Snowden wird das MCI besuchen und im ausgebuchten CongressInnsbruck vor mehr als 1.000 Studierenden und Gästen im Rahmen einerLive-Schaltung sprechen, Fragen beantworten und mit den Anwesendendiskutieren!Vor 5 Jahren hat Whistleblower Edward Snowden mit der Offenlegungillegaler Überwachungspraktiken von Geheimdiensten und massivenEingriffen in die Privatsphäre ein weltweites politisches Erdbebenausgelöst. Seither ist Edward Snowden auf der Flucht. Er lebt inRussland, sein Aufenthalt ist geheim.Um den Vortrag weltweit zugänglich zu machen, wird das MCI inZusammenarbeit mit der APA Austria Presse Agentur einen [LIVE-STREAM](https://www.ots.at/redirect/mci41) zur Verfügung stellen:[http://go.apa.at/3alaHgOF] (http://go.apa.at/3alaHgOF) .Der Veranstaltung persönlich beiwohnen wird Rechtsanwalt RobertTibbo, der Edward Snowden nach seiner Pressekonferenz in Hongkong inSicherheit gebracht und die Ausreise nach Moskau ermöglicht hat.Robert Tibbo wird im Anschluss an die Veranstaltung für einPressegespräch mit Journalisten zur Verfügung stehen. Medienvertreterkönnen sich per E-Mail an rektor@mci.edu akkreditieren lassen.Die Details zur Veranstaltung finden Sie [HIER](https://www.ots.at/redirect/mci42).Rückfragehinweis:MCI Management Center InnsbruckUlrike FuchsPublic Relations+43 (0)512 2070 1527ulrike.fuchs@mci.eduwww.mci.eduDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3886/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell