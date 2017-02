Der BRAVO-Otto geht an... BRAVO-Leser küren ihre Idole / Leserpreise für Lisa und Lena, Tini Stoessel, Shawn Mendez, New District, Karol Sevilla und Ruggero Pasquarelli (FOTO)

München (ots) -Die Gewinner der BRAVO-Ottos 2016 stehen fest. Damit haben dieLeser und Nutzer von Europas erfolgreichsterJugend-Multichannel-Marke bereits zum 49. Mal für ihre Lieblingsstarsgevotet. Bei einer Online-Abstimmung in den sechs Kategorien"Super-Band", "Social-Media-Star", "Super-Film-&TV-Star weiblich","Super-Film-&TV-Star männlich", "Super-Künstler" und"Super-Künstlerin" haben die Fans fleißig geklickt: Über 100.000Stimmen sind eingegangen.Die beliebtesten "Social-Media-Stars" kommen aus StuttgartDer goldene BRAVO-Otto in der Kategorie "Social-Media-Star" gehtan die 14-jährigen Zwillingsschwestern Lisa und Lena, die sich mitihren Musical.ly-Performances ganz nach vorn in die Herzen derBRAVO-Fans tanzten. Im vergangenen Jahr waren sie noch dieNewcomer-Stars. Die beiden haben die YouTuberinnen Bibi, Daggi B. undMelina Sophie in der Beliebtheit der BRAVO-Leser rasant überholt.Kategorie "Super-Künstler" und "Super-Künstlerin"Auch der Sieger in der Kategorie "Super-Künstler" ist mit derHilfe von Social Media so richtig durchgestartet: Der 18-jährigeShawn Mendez hat es vom YouTube-Musiker zum gefeierten Chartstürmernnun auch zum BRAVO-Otto-Sieger 2016 geschafft. Bei den weiblichenKünstlern holt sich die Argentinierin Tini Stoessel auch den goldeneBRAVO-Otto. Sie löst damit Selena Gomez ab, die beimBRAVO-Otto-Voting zur "Super-Künstlerin" den zweiten Platz belegt.Weitere Otto-PreisträgerDie fünf Jungs von "New District" räumten den Otto in derKategorie "Super-Band" ab - und das, obwohl sie zum ersten Mal fürden Leserpreis nominiert waren. Platz eins in der Kategorie"Super-Film-&TV-Star männlich" ging an "Soy Luna"-Darsteller RuggeroPasquarelli, "Super-Film-&TV-Star weiblich" wurde seineSerien-Kollegin Karol Sevilla.Goldener Indianer mit Kult-StatusIm Jahr 1957 wurde der BRAVO-Otto erstmals verliehen. Seitdemdurften sich einige Stars über den legendären Preis freuen. Diemeisten Preise erhielten bislang Michael Jackson und Bon Jovi (13),Pierre Brice (12), Inge Meysel (11), Julia Roberts (11) und DavidHasselhoff (11).Hinweis für die Redaktionen:Die Gewinner gibt es in der neuen BRAVO-Ausgabe 4/2017 (EVT 1.Februar). Auszüge sind nur bei Nennung der Quelle "BRAVO" zurVeröffentlichung frei.Über BRAVOBRAVO ist Europas größte Jugend-Multichannel-Marke. Seit sechsJahrzehnten ist BRAVO Sprachrohr der Jugend und bietet Orientierungbeim Erwachsenwerden. Mit dem Leserpreis OTTO, der Foto-Love-Storyund den berühmten Starschnitten hat BRAVO Mediengeschichtegeschrieben. BRAVO hat sich mit jeder Lesergeneration neu erfundenund sich vor dem Hintergrund des digitalen Medienwandels Print undOnline zu einem "Social Magazine" gewandelt. BRAVO bietet nebenStar-Berichterstattung lebensnahe und orientierungsgebendeBeitragsformen und Rubriken. Leser-interaktive, blattbindende SocialMedia-Mechaniken vernetzen die Marke konsequent mit der Zielgruppe.BRAVO Online kombiniert darüber hinaus klassische Inhalte einesOnline-Magazins mit der Dynamik eines sozialen Netzwerks. Die SocialMedia-Präsenz der Marke wurde enorm ausgebaut und das Heft sowie dieWebsite konsequent auf den Kanälen vernetzt. BRAVO ist die stärkstedeutsche Printmedien-Marke in den sozialen Medien und hat die mitAbstand meisten Follower in den für die junge Zielgruppe relevantenKanälen wie Instagram, Snapchat, Musical.ly, Twitter und WhatsApp.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupUnternehmenskommunikationKatrin HienzschT + 49 40 30 19 10 28katrin.hienzsch@bauermedia.comwww.bauermedia.comOriginal-Content von: Bauer Media Group, BRAVO, übermittelt durch news aktuell