München (ots) -In der Münchner Allianz Arena hat BRAUN Barber Dan Gregory am 21.September 2019 einen neuen Guinness World Records[TM] Titelaufgestellt und neun Bärte in einer Stunde getrimmt. ZumWeltrekordversuch aufgerufen hatte BRAUN gemeinsam mit Frank "Buschi"Buschmann (#TeamKeinBart) und Christoph "Icke" Dommisch (#TeamBart)im Rahmen der "Bart oder Kein Bart"-Challenge. Mit den meistenStimmen gewann #TeamBart und durfte am Weltrekordversuch teilnehmen.Bei der Veranstaltung stellten sich die beiden Sportkommentatorenaußerdem ihrer eigenen Herausforderung: Weil Buschi - eigentlichimmer glatt rasiert - mit seinem #TeamKeinBart die Challenge gegenIcke verloren hatte, musste er sich seinen Bart drei Wochen langwachsen lassen und sollte in der Arena buchstäblich von Icke rasiertwerden.Der Weltrekord - die meisten getrimmten Bärte in einer StundeFür die Challenge ließ BRAUN Guinness World Records[TM] RichterinSofia Greenacre aus England einfliegen, die den Rekordversuch vor Ortüberwachte. Während Buschi und Icke sich zunächst entspanntzurücklehnen konnten, ließ Dan Gregory den Trimmer fliegen - undschaffte neun Bärte in 60 Minuten. Dafür gab es nicht nur eineUrkunde, sondern eventuell auch einen offiziellen Eintrag insGuinness Buch der Rekorde.Die "Bart oder Kein Bart"-ChallengeGemeinsam mit den Sportsfreunden Christoph "Icke" Dommisch undFrank "Buschi" Buschmann wollte BRAUN herausfinden, für welches TeamDeutschland spielt: #TeamBart oder #TeamKeinBart? Das Ergebnis derChallenge war mit über 1.000 Registrierungen Vorsprung mehr alseindeutig: Deutschland trägt Bart! Frank Buschmann als Teamleader für#TeamKeinBart hat damit gegen Icke (#TeamBart) verloren. Wettschuldensind bekanntlich Ehrenschulden, deshalb löste er seinen Teil derWette ein und ließ seinen Bart über drei Wochen wachsen. IckeDommisch und das anwesende #TeamBart, bestehend aus einigenGewinnern, konnten ihn im Rahmen des Events davon überzeugen, denBart erst einmal dran zu lassen und nur zu trimmen.Mit Braun Styling-Tools zum WeltrekordUm den Weltrekord knacken zu können, vertraute Barber Dan Gregoryauf die Braun Styling-Tools. Denn egal ob kurzer Bart oder Vollbart -der Braun Barttrimmer 7040 und das Multigrooming-Kit 7020 eignen sichideal für die tägliche Bartpflege. Die AutoSense-Technologie passtdie Intensität automatisch an den Barttypen an. Durch insgesamt 39Längeneinstellungen ermöglicht der Barttrimmer 7040 ultimativePräzision und definierte Konturen. Für maximale Kontrolle beimStyling feiner Gesichtsbereiche empfiehlt sich seinPräzisionstrimmer.Das Braun Multigrooming-Kit ist dank acht abnehmbarer Aufsätze derperfekte Allrounder. Mit der lebenslang scharfen Vollmetallklingewerden - ohne Ziepen und Ziehen - bereits nach dem ersten Zugmakellose Ergebnisse erzielt. Vier Kammaufsätze sorgen zudem schnellund einfach für flexible Längeneinstellungen, und mit demPräzisionsaufsatz lassen sich die Konturen perfekt definieren. Diezusätzlichen Nasen- und Körperhaartrimmer machen das BraunMultigrooming-Kit 7020 zum ultimativen Styling-Tool für perfekteErgebnisse von Kopf bis Fuß.Die Braun Styling-Tools sind zu folgenden Preisen im Handelerhältlich:Braun Barttrimmer 7040: 79,99 EUR UVP*Braun Multigrooming-Kit 7020: 89,99 EUR UVP*Weiterführende Informationen finden Sie unter www.braun.de.Über Procter & Gamble:Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welteines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen undführenden Marken wie Always ®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®,Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®,Head&Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®,Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unterwww.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.*Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreiseliegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellenEndverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss. Bittebeachten Sie, dass Produktverfügbarkeiten und UVP in Österreich undder Schweiz variieren können.