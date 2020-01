BRAINPOOL Live Artist and Brand - Start einer neuen starken Marke im Brainpool Kosmos (FOTO)

Köln (ots) -- Einzigartiges Modell für Künstler und Marken aus einer Hand- Intensiver Ausbau der Bereiche Online&Social und Talent-Scouting- Gesamtführung liegt bei Ingrid Langheld und Marcus WolterMit der Verschmelzung der BRAINPOOL-Tochterfirmen Brainpool Artist and ContentServices GmbH (BACS) und der Brainpool Live Entertainment GmbH (BLive) zu einerCompany entsteht ein einzigartiges Content-House für Künstler und Marken inDeutschland. Die neue Brainpool Live Artist and Brand Unit vereinigt undoptimiert ab sofort sämtliche Leistungsfelder im Zusammenhang mit der Auswertungder Brainpool-Marken. Das Kerngeschäft ist die Entwicklung und Vermarktung vonKünstlern, Produktion und Distribution von eigenen Audio- und Video-Inhaltensowie Veranstaltung von Live-Formaten.Die Gesamtführung der neuen Firma liegt bei Brainpool-Geschäftsführer undBanijay Deutschland Group CEO Marcus Wolter und bei Ingrid Langheld, die bereitsseit 2003 als Geschäftsführerin der BACS im Unternehmen ist.Ingrid Langheld: "Durch die Zusammenführung können wir jetzt alle Kräftebündeln. Mit einem erfahrenen Team und eigenen Vermarktungsstrukturen sind wirin der Lage, etablierten Künstlern, Newcomern sowie Lizenz- und Markenpartnerneinen Full Service aus einer Hand zu bieten. Ich freue mich sehr auf eineproduktive und kreative Zusammenarbeit mit allen Beteiligten."Marcus Wolter: "Schon seit Jahren gehört Brainpool zu Deutschlands Top-Anbieternhochwertiger Comedy- und Entertainment-Inhalte im Online und Social-Bereichsowie im Live-Geschäft. Ich bin davon überzeugt, dass Brainpool Live Artist andBrand mit einer marketingerfahrenen Strategin wie Ingrid Langheld und demgesamten Team schnell zu einer starken und erfolgreichen Einheit zusammenwachsenwird."Thomas Comba, seit 2015 stellvertretender Geschäftsführer der BACS, bleibt auchin der neuen Struktur stellvertretender Geschäftsführer und übernimmt zudem dieoperative Leitung der Unit Online&Social. Über die eigene Marke MySpass erfolgthier u.a. die Auswertung von TV-Content, die Produktion von "Originals" und diekontinuierliche Weiterentwicklung sämtlicher programmbegleitender Websites undSocial Media Kanäle.Thomas Comba: "Mit MySpass gehören wir bereits zu den wichtigstenEntertainment-Marken auf YouTube und Facebook und betreiben sehr erfolgreichunsere eigene Videoplattform MySpass.de. Diese Aktivitäten noch viel stärkerauszubauen und uns zudem noch weitere digitale Geschäftsfelder und Genres zuerschließen, ist unser Anspruch."Ausgebaut werden soll zudem der Bereich Talent Relations & Live Production, derzukünftig von Sarah Oppenberg verantwortet wird. Als Producerin der BLiveEntertainment GmbH betreute und entwickelte sie bislang u.a. die Live-undTV-Formate NightWash, die 1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL, das Comedy Studio Berlinund bildet ein wichtiges Bindeglied zu Talents, insbesondere imNachwuchsbereich.Sarah Oppenberg: "In Deutschland haben viele spannende Künstler und neue Talentenoch nicht die Bühne, die sie verdienen. Denen wollen wir eine Heimat bieten,sie fördern und sinnvoll aufbauen. Dazu stellen wir ihnen unser gesamtesKnow-how und unsere vielseitigen Plattformen zur Verfügung, auf denen sie sichihrem Können entsprechend entwickeln dürfen."Pressekontakt:Katja PlümHead of Communication0221-65093010kpluem@brainpool.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/16574/4484795OTS: BRAINPOOL TV GmbHISIN: DE0005188908Original-Content von: BRAINPOOL TV GmbH, übermittelt durch news aktuell