BQT(TM) - Ein neuer Ansatz für den P2P-Handel

Frodsham, England (ots/PRNewswire) -BQT Technologies, LTD kündigt die bevorstehende Einführung derClosed-Beta-Version der BQT(TM)-Plattform an, einer Peer-to-Peer(P2P) Tauschbörse mit innovativen Hedge-Trade-Funktionen. Dieseeinzigartige Methode macht sich die Vorteile von Dezentralität undGemeinschaft zu eigen und fördert die Grundprinzipien des Blockchain-und Kryptohandels.Viele Kryptobörsen auf dem Markt sind darauf ausgerichtet, derNachfrage von Händlern gerecht zu werden und vor allem dieNutzerbasis und Innovationen schnell auszubauen. Händler haben jedochnach wie vor nur begrenzte Möglichkeiten, um auf die Marktnachfragezu reagieren und ihre Kryptoassets zu nutzen, um zu diversifizierenund andere Kryptowährungen zu erwerben.BQT(TM) hat als seinen Schwerpunkt das sichereP2P-Hedge-Exchange-Modell gewählt, das es versierten Kryptohändlernermöglicht, direkt miteinander zu interagieren. P2P-Tauschbörsenhaben deutlich an Popularität zugenommen, wobei die weitverbreitetenLocalBitcoins kontinuierliche Volumenspitzen in verschiedenen Märktenverzeichnen.Das BQT(TM)-Team ist der Überzeugung, dass Händler direkt mitanderen Händlern interagieren können und dadurch eine unübertroffeneFlexibilität in einem dezentralisierten Handelsumfeld geboten wird.Die BQT(TM)-Handelsplattform hat das P2P-Tauschmodell nochweitergeführt, indem es Händlern ermöglicht, kurzfristigeHedge-Trades zu tätigen."Der Markt für P2P-Börsen wächst rasant, und der Markt derheutigen Händler verlangt noch mehr Flexibilität und eine noch tiefergehende soziale Interaktion. Der innovative Trading-Ansatz vonBQT(TM) Exchange ermöglicht es Händlern, ihre Kryptoasset-Beständeabzusichern, um Kryptoassets von anderen Händlern erwerben zu können.Wir glauben, dass die Möglichkeit eines direkten Handels und diegegenseitige Bewertung der Transaktionen höchst vertrauensvolle,lukrative und wettbewerbsfähige Handelserfahrungen liefern."- Edward W. Mandel, CEODas BQT(TM)-Team weiß, dass alle Kryptoassets ihren eigeneneinzigartigen Wert haben und dass dieser Wert als wichtigesVerhandlungswerkzeug für den Erwerb anderer Kryptoassets dienen kann.Das Team hat mutig eine neue Richtung eingeschlagen und sich daraufkonzentriert, die FIAT-Abhängigkeit zu reduzieren und stattdessen dendirekten Kryptohandel zwischen verschiedenen Kryptoassets zu fördern.Die sichere, interaktive und benutzerfreundlicheBedieneroberfläche ermöglicht es Händlern, kurzzeitig Kryptoassetsvon anderen Händlern zu erwerben und sie während eines bestimmtenZeitraums in einem Escrow als Sicherheit zu hinterlegen, und soweiterhin das Eigentum über die Kryptoassets beizubehalten.BQT(TM) ist mehr als nur eine Tauschbörse. Das Ziel besteht darin,eine Community von Händlern aufzubauen und eine wahre Kultur vonKryptohändlern zu schaffen, die voneinander lernen, ihre Tradesgegenseitig bewerten und Erfahrungen austauschen.BQT(TM) Hedge Exchange soll weltweit eingefüht werden. Bis eineordnungsgemäße Compliance gegeben ist, wird der Zugriff jedoch aufdie USA und einige andere Jurisdiktionen begrenzt.Der BQT(TM) TokenBQT, Technologies LTD. plant für Juli die Einführung seines ICO.BQT(TM) Tokens (BQT) sollen anfangs für Tauschgebührtransaktionen undToken-Listengebühren verwendet werden. In zukünftigenPlattform-Releases könnten BQT-Tokens jedoch für Informations-Toolsund andere Produkte und Dienstleistungen verwendet werden, um dieBQT(TM)-Community zu versierteren Händlern zu machen. BQT(TM) wirdseine Händler und Blockchain-Enthusiasten zur Teilnahme an seinemPartnerprogramm einladen.Website: https://BQT.ioPressekontakt:+44(0)1959-588887pr@BQT.ioOriginal-Content von: BQT Global, LTD, übermittelt durch news aktuell