BP stellt Quartalszahlen vor - Pandemie lässt Ölpreise purzeln

LONDON (dpa-AFX) - Mit Blick auf die Corona-Krise und den starken Preisverfall am Markt stellt der britische Ölkonzern BP am Dienstag (8.00 Uhr) seine Quartalszahlen vor.



Das schwierige Marktumfeld dürfte sich in den Ergebnissen des ersten Jahresviertels widerspiegeln. Wegen der Pandemie verzeichnet BP nach eigenen Angaben einen deutlichen Nachfragerückgang nach Treibstoffen, Kerosin und Schmierstoffen.

Bereits Anfang April hatte das Unternehmen daher Kostensenkungen angekündigt: Im laufenden Jahr sollen die organischen Investitionsausgaben demnach auf insgesamt 12 Milliarden US-Dollar (etwa 11 Mrd Euro) begrenzt werden. Das sind circa 25 Prozent weniger, als der Konzern ursprünglich geplant hatte. Organische Investitionsausgaben sind um Effekte wie Zusammenschlüsse bereinigt.

In der vergangenen Woche hatte sich am weltweiten Ölmarkt Einmaliges zugetragen: Erstmals in der Geschichte war der Preis für einen Terminkontrakt auf US-Erdöl ins Minus gerutscht - das bedeutet, dass Käufer bei Abnahme Geld sogar erhielten. Auch dies war eine Folge eines beispiellosen Nachfrageeinbruchs wegen der Corona-Krise und eines viel zu hohen Rohölangebots bei fehlender Lagerkapazität./si/DP/men