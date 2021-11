BP p.l.c. Aktie: Das Unternehmen hat ein Rückkaufprogramm gestartet!

BP p.l.c. gibt bekannt, dass sie am 8. November 2021 im Rahmen des am 2. November 2021 angekündigten Rückkaufprogramms gemäß der von den Aktionären auf der Jahreshauptversammlung 2021 der Gesellschaft erteilten Ermächtigung insgesamt 8.700.000 ihrer Stammaktien zu je $0,25 an der Londoner Börse und Cboe (UK) erworben hat, wie nachstehend beschrieben:

London Stock Cboe Cboe Exchange (UK)/BXE (UK)/CXE Anzahl der erworbenen Anteile: ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung